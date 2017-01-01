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AK Parti İl Başkanı Göksel'den "16 Nisan" teşekkürü



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen anayasa değişikliği halk oylamasında sandıktan evetin çıkmasının ardından Türk milletine ve tüm Samsun halkına teşekkür etti.

Anayasa değişikliğinin Türkiye genelinde yüzde 51.41 ve Samsun genelinde yüzde 63.55 evet ile geçmesinin ardından, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, Samsun halkına ve Türk milletine teşekkür etti. Göksel, "Halk oylamasına rekor bir katılım oldu. Türk milleti başta olmak üzere, tüm Samsun'a ve teşkilatlarımıza teşekkür ederim" dedi.



"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hayırlı olsun"

Halk oylamasından sonra Türkiye'nin hedeflerine daha hızlı ve emin adımlarla ilerleyeceğini söyleyen İl Başkanı Göksel, "16 Nisan anayasa değişikliği halkoylaması Türkiye genelinde yüzde 51.41 ile evetin galibiyeti ile sonuçlandı. Samsun'da ise yüzde 63.55 ile evet sandıktan galip çıktı. Bu noktada referandum sürecinde gece gündüz demeden çalışan, evini, işini, çocuklarını bir kenara bırakıp evet için emek harcayan tüm teşkilatlarımıza teşekkür ederim. 16 Nisan anayasa değişikliği halk oylaması gösterdi ki, Türk milleti, yeni bir Türkiye istiyor. Millet, büyük ve güçlü, dünya üzerinde sözü geçen bir Türkiye istiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Türkiye 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine hızla ve emin adımlarla ilerleyecek. 16 Nisan'ın ardından Türkiye üzerindeki yüklerden kurtulmuş, vesayetten uzak, güçlü ve kararlı bir ülke olacak. Başta yüce Türk milleti olmak üzere, bu süreçte Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza desteğini esirgemeyen AK Parti Samsun teşkilatlarımıza teşekkür ederim. Ayrıca çalışmalar içerisinde bizlerle birlikte programlar yapan Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan'a, Milletvekillerimiz Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Hasan Basri Kurt ve Orhan Kırcalı'ya, belediye başkanlarımıza, ilçe teşkilatlarımıza, kadın kolları ve gençlik kollarımızın fedakar üyelerine, mahalle başkanlarımıza ve yönetimlerine, sandık başkanlarımıza ve yönetimlerine, okul-bina-kat görevlilerimize, müşahitlerimize, mahalle muhtarlarımıza, asayişin sağlanmasında emeği geçen güvenlik güçlerimize ve en önemlisi bu demokrasi şöleninde sandığa giden Samsunlu hemşerilerime ve Yüce Türk Milleti'ne ayrı ayrı teşekkür ederim" diye konuştu.

(SAM-SLH-Y)



17.04.2017 16:02:33 TSI

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