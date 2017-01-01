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Lösemi tedavisi gören 4 çocuk yapılan kutlama ile taburcu edildi

- Taburcu olan çocuklara 'Kahraman Çocuk' belgesi verildi



(Fotoğraflı)



Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Emel-Mehmet Tarman Çocuk Hastalıkları Kliniği'nde çocuk hematoloji onkolojisi servisinde 6 ay tedavi gördükten sonra taburcu olan 4 lösemi hastası çocuk için kutlama programı düzenlendi.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Emel-Mehmet Tarman Çocuk Hastalıkları Kliniği'nde düzenlenen programda, lösemi tedavisi gören çocuklar kukla şovlar ile doyasıya eğlendi. 6 aydır hastanede yatarak tedavi gören ve bugün taburcu olan Seher Su Mercimek (2), İbrahim Akdağ (13), Azra Eser (7) ve Yusuf Birden'e hediyeler ve 'Kahraman çocuk' belgesi verildi.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan, "Bugün burada Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Emel-Mehmet Tarman Çocuk Hastalıkları Kliniği'nde çocuk hematoloji onkolojisi servisinde 2016 yıl Nisan ayından itibaren tedavi gören ve taburcu olan hastalarımız için eğlence düzenledik. Bu kliniğimiz şuan itibariyle 3 uzman hekim, 1 asistan ve 12 hemşire bulunan 24 yataklı bir kliniktir. Aynı zamanda aşağı katta 2 çocuk hematoloji polikliniği ile hastalarımıza hizmet vermekteyiz. 2016 yılından itibaren 11 bin 244 çocuk hastaya poliklinik şartlarında hizmet vermiş bulunmaktayız. Ayrıca 35 çocuk onkoloji hastası ve 35 talasemi hastasına da bu süre içerisinde hizmet verdik" ifadelerini kullandı.

Emel-Mehmet Tarman Çocuk Hastalıkları Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Yasemin Altuner Torun ise, "Hastanemizde lösemi tanısı ile takip edilen yaklaşık 35 hastamız mevcuttur. Bu hastalarımız lösemi tanısı aldıktan sonra hastanemizde 6 ay yatarak tedavi gördüler. Bu yatarak tedavi dönemleri bittikten sonrada 1.5 sene ağızdan oral tedavi ve ayaktan tedavi dönemleri var. Şuanda 4 hastamızın yatarak tedavi dönemlerini bitirip ağızdan tedavi dönemine geçtikleri günü kutluyoruz. Ayrıca hematoloji tanı tedavi merkezi olarak gerek talasemi gerekse hemofili hastalarına gereken ilgi ve alaka gösterilmektedir" diye konuştu.

(AG-AÖ-AŞ-Y)



17.04.2017 16:03:26 TSI

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