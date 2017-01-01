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Üniversite Öğrencilerinden İlkokul Kütüphanelerine Destek

17 Nisan 2017 Pazartesi, 15:56
Üniversite Öğrencilerinden İlkokul Kütüphanelerine Destek
Üniversite Öğrencilerinden İlkokul Kütüphanelerine Destek

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Öğrencilikleri süresince birçok sosyal yardım programına dahil olan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) öğrencileri, bunlara bir yenisini daha ekleyerek il ve ilçe geneli birçok okulun kütüphanesine kitap bağışlarında bulunarak destek oldu.
HKÜ ODBK (Ortadoğu Barış Kulübü) öğrencileri, Gaziantep Oğuzeli'nin Altınyurt köyündeki İsmail Doğan İlkokulu başta olmak üzere pek çok okula, kitap bağışında bulunarak kütüphaneleri zenginleştirdi. Şehrin pek çok noktasında ve üniversite kampüsünde stant kurarak kitap toplayan HKÜ öğrencileri, topladıkları kitaplarla okul kütüphanelerine katkı sağladı. Okulların daha zengin kütüphanelere sahip olmaları için kolları sıvayan HKÜ öğrencileri, çalışmalarını büyük bir hassasiyet ile sürdürdü. Birçok noktadan ve üniversite kampüsünden kitap toplayan üniversite öğrencileri, okul kütüphanelerini hem düzenledi hem de yeni kitapları raflara yerleştirerek, okullarında öğrenim gören öğrencilerin daha iyi ve daha güzel bir kütüphaneye sahip olmalarını sağladı. Okul kütüphanelerine destek olabilmek için görev alan; Ali Barçın, Can Karaoğlan Yunus Emre Dağlıoğlu, Nuray Ürker, Fulya Kurt,Sümeyye Yılmaz, Özge Yılmaz, Mertcan Sabancıoğlu, ŞehmuzCan Erdoğan ve Bilge Çevik proje kapsamında yoğun bir çaba ile çalışarak projeye destek verdi. Kitap toplama projesi kapsamında yaşadığı duyguları aktaran HKÜ ODBK Başkanı Ali Barçın, "Kitapları vermeye gittiğimizde okul yetkilileri ve öğrenciler tarafından çok güzel karşılandık, kitapların geldiğine çok mutlu oldular. Onların bu mutluluğu bizleri de çok mutlu etti. Bu projenin onlara katacağı değerleri bilmek bizler için çok büyük bir mutluluk oldu. Yüzlerindeki bu eşsiz gülümseme her şeye değdi. Emeği geçen ve destek olan herkese sonsuz teşekkür ederiz." dedi.
(LO-SD-Y)

17.04.2017 16:04:08 TSI
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