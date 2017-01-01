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HÜDA-PAR ve MHP'den "referandum' değerlendirmesi



(Fotoğraflı)



Murat Dalgın

VAN (İHA) - Anayasa değişikliğini öngören referandumda resmi olmayan sonuçlara göre 'evet' çıkmasını değerlendiren siyasi parti temsilcileri, sonucun hayırlara vesile olmasını diledi.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Van İl Başkanı Av. Rasim Sayğın ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Mehmet Salih Güngöralp, referandum süreci ve alınan sonuçlara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. HÜDA-PAR Van İl Başkanı Av. Rasim Saygın, ülke genelinde 'evet' oylarının istenilen düzeyde olmadığını belirterek, "Türkiye genelinde yüzde 55 oranında bir 'evet' beklentisi vardı. Ancak özellikle milliyetçi kesimin tavrı bu durumu olumsuz yönde etkiledi. Bölge bazında bir değerlendirmeye gidildiğinde ise 'evet' sonucu alınmasını etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi Kürt seçmenler olmuştur. Kürt seçmenleri de bu yönüyle etkileyen temel etkenlerden bir tanesi de HÜDA-PAR olmuş ve hem kendisi hem de seçmeniyle verdiği sözün arkasında durmuştur" dedi.



"Ortaya çıkan iradeye saygı duyulması gerekir"

Alınan neticenin yeni bir başlangıç anlamı taşımasından dolayı son derece önemli olduğunun altını çizen Rasim Sayğın, "Sonuç olarak alınan netice önemlidir. Bundan sonra halk arasında bir kutuplaştırmaya gidilmeden seçim sonucunda ortaya çıkan iradeye saygı duyulması gerektiğini düşünüyoruz. Artık seçim havasından çıkarak, ülkemiz meselelerine dönmemiz gerektiği kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

Katılım oranlarının bölge genelinde düşük olmasından dolayı bir araştırma yapılması tavsiyesinde de bulunan Sayğın, HDP'nin kırsal kesimdeki baskılarının da bu sonucu ortaya koymuş olabileceğini ifade etti.

MHP Van İl Başkanı Mehmet Salih Güngöralp ise, çıkan sonucun ülkemiz için önemli olduğuna değinerek, "MHP teşkilatları olarak gerek Türkiye geneli gerekse de ilimizde çalışmalarımızı yaptık. Vatandaşlarımızın tercihleri bu yönde oldu. Teröre, dış güçlere ve tüm olumsuzluklara rağmen bu sonuç ülkemiz için bir başarıdır. Bu sonucun ülkemizin geleceği için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz" dedi.



"Bunu ölçme şansımız yoktur"

MHP tabanının 'evet'ten yana oy kullanmadığı eleştirilerini de değerlendiren Güngöralp, "Burada bunu kestirmek mümkün değil. AK Parti camiasında da 'hayır' oyu kullananlar var. Geçmişte AK Parti'ye oy verip de 'hayır' oyu kullananlar da vardır. Bunu ölçme şansımız yoktur" şeklinde konuştu.

(MD-MSA-Y)



17.04.2017 16:05:38 TSI

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