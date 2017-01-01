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Şehit yakınları Çanakkale'yi gezdi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta Kaymakamlığı tarafından düzenlen Çanakkale gezisine katılan şehit yakınları memleketlerine döndü.

Kahta Kaymakamlığı ile Kahta Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle şehit yakınları "Şehit aileleriyle Çanakkale'de tarihi yolculuk" projesi kapsamında Çanakkale gezisi düzenledi. Şehit yakınları düzenlenen proje kapsamında Çanakkale'nin tarihi ve kültürel yerlerini gezdi. Şehit yakınlarının, şehitlerin Türkiye Cumhuriyetine birer emaneti olduğunu belirten Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, "Aziz şehitlerimizin devletimize emaneti olan şehit ailelerinin devletin şefkat elini yanlarında hissetmeleri istedik. Şehit yakınlarımızın her türlü sorun ve ihtiyacının en hızlı şekilde çözümlenmesi için Kaymakamlık olarak gerekli tedbirleri almaktayız.

Hazırlamış olduğumuz projemiz, 2017 yılı sonuna kadar devam edecektir. Bugün Çanakkale gezisi için uğurladığımız şehit yakınlarının verimli bir gezi gerçekleştirmeleri amacıyla gerekli tedbirleri alıp planlamaları yaptık. Kaymakamlık olarak ilçede sosyal ve kültürel gelişme ve kalkınmaya katkı sağlayacak proje çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

(HT-SD-Y)



17.04.2017 16:05:41 TSI

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