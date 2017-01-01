17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şehit yakınları Çanakkale'yi gezdi

17 Nisan 2017 Pazartesi, 15:57
Şehit yakınları Çanakkale'yi gezdi
Şehit yakınları Çanakkale'yi gezdi

(Fotoğraflı)

Hüseyin Türkoğlu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta Kaymakamlığı tarafından düzenlen Çanakkale gezisine katılan şehit yakınları memleketlerine döndü.
Kahta Kaymakamlığı ile Kahta Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle şehit yakınları "Şehit aileleriyle Çanakkale'de tarihi yolculuk" projesi kapsamında Çanakkale gezisi düzenledi. Şehit yakınları düzenlenen proje kapsamında Çanakkale'nin tarihi ve kültürel yerlerini gezdi. Şehit yakınlarının, şehitlerin Türkiye Cumhuriyetine birer emaneti olduğunu belirten Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, "Aziz şehitlerimizin devletimize emaneti olan şehit ailelerinin devletin şefkat elini yanlarında hissetmeleri istedik. Şehit yakınlarımızın her türlü sorun ve ihtiyacının en hızlı şekilde çözümlenmesi için Kaymakamlık olarak gerekli tedbirleri almaktayız.
Hazırlamış olduğumuz projemiz, 2017 yılı sonuna kadar devam edecektir. Bugün Çanakkale gezisi için uğurladığımız şehit yakınlarının verimli bir gezi gerçekleştirmeleri amacıyla gerekli tedbirleri alıp planlamaları yaptık. Kaymakamlık olarak ilçede sosyal ve kültürel gelişme ve kalkınmaya katkı sağlayacak proje çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
(HT-SD-Y)

17.04.2017 16:05:41 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbolcusu Milli Takıma davet edildi
YEREL

ADIYAMAN BELEDİYESİ İŞİTME ENGELLİLER FUTBOLCUSU MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLDİ
Spor kulüplerine malzeme yardımı yapıldı
YEREL

SPOR KULÜPLERİNE MALZEME YARDIMI YAPILDI
Spor kulüplerine malzeme yardımı yapıldı
YEREL

SPOR KULÜPLERİNE MALZEME YARDIMI YAPILDI
Karşılaştırmalı analiz: Adıyaman
YEREL

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ: ADIYAMAN
Oy torbaları Adıyaman Adliyesine gelmeye başladı
YEREL

OY TORBALARI ADIYAMAN ADLİYESİNE GELMEYE BAŞLADI
İş yerinden kıyafet çalan şahıs yakalandı
YEREL

İŞ YERİNDEN KIYAFET ÇALAN ŞAHIS YAKALANDI
Adıyaman'da siyasiler oylarını kullandı
YEREL

ADIYAMAN'DA SİYASİLER OYLARINI KULLANDI
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
Adıyaman'da oy verme işlemleri sürüyor
YEREL

ADIYAMAN'DA OY VERME İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Göz rengini değiştirmek mümkün mü?
SAĞLIK

BU BESİNLER GÖZ RENGİNİ DEĞİŞTİRİYOR!

 1
  • 2 Makyajsız hali olay oldu
  • 3 Hüdaverdi şimdi ne yapıyor? İşte son hali...
  • 4 Resmen evrim geçirdiler...