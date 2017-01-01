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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Alanya Zabıtasından kasap ve balıkçılara denetim

17 Nisan 2017 Pazartesi, 15:58
Alanya Zabıtasından kasap ve balıkçılara denetim
Alanya Zabıtasından kasap ve balıkçılara denetim

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde kasap ve balık hali esnafına denetim yapıldı.
Alanya Belediyesi, vatandaşların sağlıklı gıdalara ulaşabilmesi için eğitim ve denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüklerine bağlı personeller, geçtiğimiz hafta kasap ve balık halindeki işletme sahiplerine hijyen ve hayvan sağlığı ile ilgili eğitim vermişti. Eğitimin ardından denetime çıkan zabıta ve veteriner işleri personeli, balık halinde bulunan dükkan sahiplerini denetleyerek gerekli uyarıları yaptı.

Kesim, parçalama, depolama ve nakliyede uyulması gerekenler anlatıldı
Alanya Belediyesi Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı gıda ve çevre mühendisleri ve veteriner hekimler, kasapların eğitim seminerinde hijyen açısından her adımı işletme sahiplerine tek tek anlattı. Hayvanların sağlığından, kesim, parçalama, depolama ve nakliye işlemlerine kadar uyulması gereken hijyen kuralları en ince detaylarına kadar anlatıldı.

Balık hali'nde denetim
Alanya Belediyesi Zabıta ve Veteriner işlerine bağlı personel, eğitim seminerinin ardından Alanya Balık Hali'ndeki işletme sahiplerine bir denetim gerçekleştirdi. Balık ve kasap işletmelerinin taşıması gereken özellikler, işletmede zemin ve duvarların temizlenebilir, dezenfekte edilebilir ve pürüzsüz bir yapıda olması gerektiği esnaflara anlatıldı. Dükkanların dışarıdan evcil hayvan, kuş, böcek gibi canlıların girişini engelleyecek şekilde dizayn edilmesi, içerideki kirli havanın dışarı atılması için havalandırma sistemlerinin olması gerektiği uyarılarında bulunuldu.

Akın: "Önceliğimiz hijyen ve kalite standartlarımızı yükseltmek"
Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Akın, "Esnafımızı düzenli olarak önce seminerlerle bilgilendirip ardından denetimler yaparak eksiklerini yerinde tespit ediyoruz. Halkımızın sağlıklı ürünlere ulaşmasını sağlamak, hijyen ve kalite standartlarımızı yükseltmek için sezon öncesi gıda ile uğraşan tüm sektörleri rutin denetimlerden geçiriyoruz" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

17.04.2017 16:06:01 TSI
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