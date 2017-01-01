17 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Aydemir: 'Sana minnettarız Erzurum'

17 Nisan 2017 Pazartesi, 16:01
Aydemir: 'Sana minnettarız Erzurum'
Aydemir: 'Sana minnettarız Erzurum'
- Aydemir: Dadaşlar, 'AK Önder Nerede, Biz Oradayız' dediler
- Aydemir: Dadaşların AK öndere vefasına müteşekkiriz

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, '16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumunun sonucu Milli İrade ferasetinin eseridir. Bu mübarek irade Güçlü Türkiye için 2023 seferine Evet demiş, AK Önderine güven, saygı ve sevgisini evetle tescillendirmiştir. ' dedi.
AK ÖNDER'E SADAKAT VE VEFA
'Dadaşlar AK Önder Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a vefa ve sadakatlerini Büyükşehirler içinde en fazla evet oyu tercihinde bulunarak bir kez daha vurgulamıştır.' diyen Milletvekili Aydemir, 'Erzurumlu kahır ekseriyetle Evet diyerek, siyasi tarihimize 'AK önder nerede, biz oradayız' kaydını bir kez daha ifade etmiştir.' değerlendirmesini yaptı.
DADAŞ ASALETİNE ÖVGÜLER KAFİ GELMEZ
16 Nisan Referandum sonucu değerlendirmesinde Erzurum'un ifade ettiği ruh, gösterdiği duruş, vurguladığı tercih, gösterdiği kararlılığa minnettar olduklarını beyan eden Milletvekili Aydemir, 'Dadaşlar bir kez daha ve net biçimde AK Liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın istikrar ve güven için çizdiği rotaya tabi olmuş, Ona vefa göstermiştir.' dedi.
ERZURUM 'EVET'LE İSTİKRAR DEDİ, GÜVEN DEDİ
Hınıs'tan Aşkale, Karayazı'dan Uzundere, Köprüköy'den Çat'a, tüm Erzurumlunun seçimlerde gösterdikleri hassasiyet, dikkat ve sağladıkları huzur ortamına teşekkür eden Milletvekili Aydemir, 'Dadaşlar seçim sürecinde yüksek haysiyet ve asaletlerini bir kez daha ortaya koymuş, dadaş üslubuyla saygı ortamı içinde bir seçim sonucuna ulaşmışlardır. Bu yüksek duruş her türlü takdirin üstündedir.' ifadesini kullandı.
DADAŞLAR TÜRKİYE'YE MESAJ VERDİ
Erzurum'un ülkede ve bölgesinde ufuk çizen bir il olduğunu hatırlatan Milletvekili Aydemir, 16 Nisan referandumunda da kahır ekseriyetle evet tercihinde bulunan dadaşların 'Tek Devlet, Tek Millet, Tek Vatan ve Tek Bayrak imanlarını vurguladıklarını, Karaçoban'dan Tortum'a, Narman'dan Pasinler'e, ilçe ilçe, köy köy, mezra mezra evet oylarıyla kardeşlik, birlik ve beraberlik mesajı verdiklerini söyledi.
Seçime katılım oranı yüksekliği bakımından da Erzurum'un demokrasi noktasında özel bir hassasiyet sergilediğini belirten Milletvekili Aydemir, seçimlerin sonuçlandığını, her türlü tercihin saygı ile karşılanması gerektiğini kaydetti ve 'önce kardeşlik, önce birlik ve beraberlik.' dedi.
(ERZ-AT-Y)

17.04.2017 16:09:15 TSI
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