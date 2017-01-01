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4 gündür kayıp yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde, evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 73 yaşındaki Veli Arslan'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Şerefler Mahallesinde oturan 73 yaşındaki Veli Arslan, 14 Nisan Cuma günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Arslan'ın ailesi durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. Jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri dün bölgede arama başlattı.

Bölgede süren arama çalışmalarında hala bulunamayan Arslan'ın için Jandarma AFAD ekipleri, iz takip köpekleri ile Dalaman ve Göcek arama çalışmalarını genişletti. Ekipler dağlık ve ormanlık alanları kontrol ederek çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Ekiplere bölgede yaşayan ilçe sakinleri ve Dalaman Belediyesi görevlileri de yardım ediyor.

Kayıp Arslan'ın evinde ise yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor.

Arslan'ın kızı Tuba Kor, dün Jandarma ve AFAD ekiplerinin yakın çevrede arama yaptığını belirterek; "Sonraki gün alan genişletildi. Şuana kadar haber yok. Bugün Fethiye tarafına gittiler. Orada görüldüğüne dair ihbar alındı. Hala aramalar devam ediyor. Duyan yada gören olursa lütfen bize yada yetkililere haber versin" dedi.

(CC-MB-Y)



17.04.2017 16:09:30 TSI

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