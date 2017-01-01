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Müsiad'dan referandum sonuçları değerlendirmesi

17 Nisan 2017 Pazartesi, 16:03
Müsiad'dan referandum sonuçları değerlendirmesi
Müsiad'dan referandum sonuçları değerlendirmesi
- Müsiad Başkanı Mehmet Çelenk:
- "Millet geleceğine sahip çıktı"
- "Referandum sonucu ülkemize hayırlı olsun"

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi sağlayan Anayasa Referandumunun sonucuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
MÜSİAD Gaziantep Başkanı Çelenk, daha güçlü bir Türkiye için milletin üzerine düşeni yaptığını ve sandıkta kararını açıkladığını kaydetti. Çelenk, "Milletimiz vatandaşlık görevini yaparak sandığa gitti ve ülkesi için en doğru olduğuna inandığı şekilde oyunu kullandı. Sandıktan hangi karar çıkarsa çıksın, bunun milletimizin kararı olacağını vurgulamıştık. Dolayısıyla, yenen veya yenilen, kazanan veya kaybeden yok. Bu kararın tek kazananı milletimizdir. Milletimiz geleceğine sahip çıktı ve istikrar ve güven için sistem değişikliğine "Evet" dedi. Milletin kararına saygı duyuyor ve teşekkür ediyoruz. Bu referandumda da, kayda değer herhangi bir olayın yaşanmaması, referanduma katılım oranının çok yüksek bir oranda gerçekleşmesi, ülkemiz adına, önemli kazanımlarımızdandır. Önümüzde, Uyum Yasaları, AB öncelikli olmak üzere Uluslarası İlişkiler, Kamu Personel Reformu, Seçim ve Siyasi Partiler yasası gibi önemli gündem maddeleri var. Ekonomi, en önemli gündem maddelerimizden olmaya devam edecek. Bugünden sonra, İşlerimize daha fazla odaklanacağız. Üretmeye ve güçlenmeye koşar adımlarla devam etmek en önemli önceliğimiz. Milletimizin kararı ülkemize hayırlı olsun. MÜSİAD olarak, Türkiye'nin geleceğinin oylandığı bu referandumu konuşmak için, 28 Şubat'tan 8 Nisan'a kadar yaklaşık 30 ilimizde 'Gelecek Senin, Sahip Çık' toplantıları gerçekleştirdik. Bu toplantılarda, Anayasa maddelerinin detaylarına veya günlük siyasi tartışmalara girmeden, değişikliğinin anlamını iş dünyasının bakış açısıyla anlattık. Geldiğimiz noktada, Türkiye'nin artık belirsizlikle, siyasette vesayetle, toplumda düşmanlıkla, ekonomide gerilemeyle, hukukta adaletsizlikle ve uluslararası kamuoyunda itibarsızlığa neden olan darbelerle, muhtıralarla ve müdahalelerle kaybedecek zamanının olmadığını, köklü çözümlere ihtiyacımız olduğunu hatırlattık. Milletimizin kararı bu beklentilerimizi doğrulamıştır" açıklamalarında bulundu.
(SD-Y)

17.04.2017 16:11:14 TSI
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