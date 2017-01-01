17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adıyaman'ın tüm ilçelerinde 'evet' oyu yüksek çıktı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 16:06
Adıyaman'ın tüm ilçelerinde 'evet' oyu yüksek çıktı
Adıyaman'ın tüm ilçelerinde 'evet' oyu yüksek çıktı

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman' merkez ve 8 ilçesinde 'evet' oyu 'hayır' oyundan yüksek çıktı.
Adıyaman merkez, Besni, Çelikhan, Gerger,Gölbaşı, Kahta, Samsat, Sincik ve Tut ilçelerinde 'evet' oyları 'hayır' oylarından yüksek oranda çıktı.
Adıyaman genelinde yüzde 69.76 oy oranı ile 230 bin 176 'evet', yüzde 30.24 ile 99 bin 781 'hayır' oyu çıktı.
İl merkezinde yüzde 36.21 ile 59 bin 87 oy hayır, yüzde 63.79 ile 104 bin 78 oy evet çıktı. Besni ilçesinde yüzde 67.91 ile 27 bin 406 oy evet çıkarken, yüzde 32.09 ile 12 bin 948 hayır oyu çıktı.
Çelikhan ilçesinde yüzde 67.27 ile 6 bin 314 evet oyu, yüzde 32.80 ile 3 bin 82 hayır oyu çıktı. Gerger ilçesinde oyların yüzde 87.71 yani 7 bin 371 oy evet çıkarken, yüzde 12.29 ile bin 33 oy hayır çıktı.
Gölbaşı ilçesinde ise seçmenin yüzde 59.04'ü yani 16 bin 641 kişi evet oyu, yüzde 40.96 yani 11 bin 546 hayır oyu kullandı. Kahta ilçesinde ise yüzde 84.20 ile 50 bin 267 kişi evet oyu, yüzde 15.80'i oy oranı ile 9 bin 429 seçmen hayır oyu kullandı.
Samsat ilçesinde ise seçmenin yüzde 93.98'i yanı 4 bin 359 kişi evet oyu, yüzde 6.02 ile 279 kişi hayır oyu kullandı. Sincik ilçesinde ise yüzde 96.29 ile 9 bin 989 kişi evet oyu kullanırken, yüzde 3.71 ile 385 kişi hayır oyu kullandı.
Tut ilçesinde ise yüzde 65.31 ile 3 bin 751 kişi evet oyu kullanırken, yüzde 34.69 ile bin 992 kişi hayır oyu kullandı.
Referandum sonrasında tüm Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman'da da referandumdan 'evet' oyunun fazla çıkması sevinç gösterileri ile kutlandı.
(AHM)

17.04.2017 16:14:04 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Sincik halkının ''Evet'' sevinci
YEREL

SİNCİK HALKININ ''EVET'' SEVİNCİ

Şehit yakınları Çanakkale'yi gezdi
YEREL

ŞEHİT YAKINLARI ÇANAKKALE'Yİ GEZDİ
Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbolcusu Milli Takıma davet edildi
YEREL

ADIYAMAN BELEDİYESİ İŞİTME ENGELLİLER FUTBOLCUSU MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLDİ
Spor kulüplerine malzeme yardımı yapıldı
YEREL

SPOR KULÜPLERİNE MALZEME YARDIMI YAPILDI
Spor kulüplerine malzeme yardımı yapıldı
YEREL

SPOR KULÜPLERİNE MALZEME YARDIMI YAPILDI
Karşılaştırmalı analiz: Adıyaman
YEREL

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ: ADIYAMAN
Oy torbaları Adıyaman Adliyesine gelmeye başladı
YEREL

OY TORBALARI ADIYAMAN ADLİYESİNE GELMEYE BAŞLADI
İş yerinden kıyafet çalan şahıs yakalandı
YEREL

İŞ YERİNDEN KIYAFET ÇALAN ŞAHIS YAKALANDI
Adıyaman'da siyasiler oylarını kullandı
YEREL

ADIYAMAN'DA SİYASİLER OYLARINI KULLANDI
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
Adıyaman'da oy verme işlemleri sürüyor
YEREL

ADIYAMAN'DA OY VERME İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Değişimin bu kadarına pes!
SAĞLIK

RESMEN EVRİM GEÇİRDİLER...

 1
  • 2 Makyajsız hali olay oldu
  • 3 Paskalya pozu sosyal medyayı salladı!
  • 4 Hüdaverdi şimdi ne yapıyor? İşte son hali...