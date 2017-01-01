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Adıyaman'ın tüm ilçelerinde 'evet' oyu yüksek çıktı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman' merkez ve 8 ilçesinde 'evet' oyu 'hayır' oyundan yüksek çıktı.

Adıyaman merkez, Besni, Çelikhan, Gerger,Gölbaşı, Kahta, Samsat, Sincik ve Tut ilçelerinde 'evet' oyları 'hayır' oylarından yüksek oranda çıktı.

Adıyaman genelinde yüzde 69.76 oy oranı ile 230 bin 176 'evet', yüzde 30.24 ile 99 bin 781 'hayır' oyu çıktı.

İl merkezinde yüzde 36.21 ile 59 bin 87 oy hayır, yüzde 63.79 ile 104 bin 78 oy evet çıktı. Besni ilçesinde yüzde 67.91 ile 27 bin 406 oy evet çıkarken, yüzde 32.09 ile 12 bin 948 hayır oyu çıktı.

Çelikhan ilçesinde yüzde 67.27 ile 6 bin 314 evet oyu, yüzde 32.80 ile 3 bin 82 hayır oyu çıktı. Gerger ilçesinde oyların yüzde 87.71 yani 7 bin 371 oy evet çıkarken, yüzde 12.29 ile bin 33 oy hayır çıktı.

Gölbaşı ilçesinde ise seçmenin yüzde 59.04'ü yani 16 bin 641 kişi evet oyu, yüzde 40.96 yani 11 bin 546 hayır oyu kullandı. Kahta ilçesinde ise yüzde 84.20 ile 50 bin 267 kişi evet oyu, yüzde 15.80'i oy oranı ile 9 bin 429 seçmen hayır oyu kullandı.

Samsat ilçesinde ise seçmenin yüzde 93.98'i yanı 4 bin 359 kişi evet oyu, yüzde 6.02 ile 279 kişi hayır oyu kullandı. Sincik ilçesinde ise yüzde 96.29 ile 9 bin 989 kişi evet oyu kullanırken, yüzde 3.71 ile 385 kişi hayır oyu kullandı.

Tut ilçesinde ise yüzde 65.31 ile 3 bin 751 kişi evet oyu kullanırken, yüzde 34.69 ile bin 992 kişi hayır oyu kullandı.

Referandum sonrasında tüm Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman'da da referandumdan 'evet' oyunun fazla çıkması sevinç gösterileri ile kutlandı.

(AHM)



17.04.2017 16:14:04 TSI

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