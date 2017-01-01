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Yeniçiftlik Halk Pazarı hizmete girdi



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Marmaraereğlisi Belediyesi'nin Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki projelerinden biri olan Halk Pazarı hizmete açıldı.

Marmaraereğlisi Belediyesi'nin Yeniçiftlik Mahallesinde yapımını tamamladığı, halkın ve pazar esnafının daha düzenli bir ortamda bir araya geleceği Yeniçiftlik Halk Pazarında start verildi. Pazar esnafı, Başkan Yardımcısı İrfan Tütün ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni pazar düzenine uygun bir şekilde yerleştirildi.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, sistemli bir şekilde yapılan taşınma işleminden sonra halkın hizmetine açılan Yeniçiftlik Halk Pazarı hakkında yaptığı açıklamasında, " Bizim için asıl olan vatandaşa hizmet etmektir. Çıktığımız hizmet yolunda vatandaşımızın istek ve ihtiyaçları bizim için her zaman yol gösterici olmuştur. Pazar esnafımız ve vatandaşımızın daha düzenli ve modern bir alanda bir araya gelmelerini sağlamak amacıyla pazar yerimizin yapımını tamamlayarak söz verdiğimiz gibi halkımızın hizmetine açtık. Uzun süredir bu alan üzerine konuşuyorduk. Niyet iyi olduğu zaman çözüm daha kolay oluyor. Pazarcı esnafımızla sürekli bir araya geliyor, onlarla sohbet etme imkanı buluyoruz. Pazarcı esnafımıza verdikleri emek için çok teşekkür ediyorum. Tüm halkımıza hayırlı olsun" dedi.

(YG-MEF-Y)



17.04.2017 16:16:05 TSI

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