Kızılay Fatsa'da kan bağışı topladı
(Fotoğraflı)
Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu Kan Bağış Merkezi'ne bağlı Kızılay mobil kan toplama aracı Fatsa'da kan bağışı topladı.
Türkiye'nin kan ihtiyacının yüzde 85'ini tamamen gönüllü kan bağışçılarından karşılayan Türk Kızılayı, kan bağışı toplamaya aralıksız devam ederek, 2020 yılı hedefini tutturmaya çalışıyor. Ordu'nun Fatsa ilçesinde Kızılay Ordu Şubesi her hafta başında yaptığı kan toplama etkinliğini bu hafta da sürdürdü. Cumhuriyet Meydanı önündeki alanda kan toplayan Kızılay ekipleri, Fatsalıların kan bağışına karşı duyarlılıklarının yüksek olduğunu söyledi.
Kızılay Derneği Fatsa Şube Başkanı Erdi Şevketoğulları, "Ordu Kan Bağış Merkezi ekiplerimiz, Ordu genelinde farklı alanlarda kan bağışı toplamaya devam ediyor. Her hafta pazartesi günleri Fatsa'da da kan vermek isteyen bağışçılara ulaşmaya çalışıyor. Fatsa Cumhuriyet Meydanı'nda getirdikleri kan toplama aracı ile gönüllülerden kan bağışı alan ekiplerimiz, kan ihtiyacı olanlara hayat oluyor" diye konuştu.
(AA-SLH-Y)
17.04.2017 16:18:30 TSI
NNNN