Duygulandıran ziyarette anlamlı hediye

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MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, İl Genel Meclisi eski üyesi Mehmet Şen'e geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak ihtiyacı olan tekerlekli sandalyeyi kendisine teslim etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, İl Genel Meclisi eski üyesi Mehmet Şen'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Rahatsızlığından dolayı Turgutlu Belediyesi'nden tekerlekli sandalye isteğinden bulunan Şen Ailesi'nin, talebini kısa sürede yerine getiren Başkan Şirin, "Mehmet ağabeyimiz bizim çok sevdiğimiz bir büyüğümüz. Rahatsızlandığını öğrendik ve bizlerden de tekerlekli sandalye istediğini duyduk. Mehmet ağabeyimizin ihtiyacı olan tekerlekli sandalyeyi temin ederek, bugün de kendisine teslim ediyoruz. Derdi veren Mevlam, dermanı da dualarla verecektir. Mehmet ağabeyimizin iyileşmesi için duamızı eksik etmeyeceğiz. Turgutlu Belediyesi olarak da biz elimizden ne gerekirse yapmaya hazırız. Allah'tan tek dileğimiz Mehmet ağabeyimiz nezdinde şifa bekleyen herkesin yeniden sağlığına kavuşması, ayağa kalkmasıdır. Acil şifalar diliyorum" dedi.

(AY-Y)



17.04.2017 16:19:57 TSI

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