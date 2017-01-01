17 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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Yaşlı adamı uyutarak 150 TL'sini gasp eden zanlı Antalya'da yakalandı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 16:11
Yaşlı adamı uyutarak 150 TL'sini gasp eden zanlı Antalya'da yakalandı

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de yaşlı bir adamı verdiği içecek ile uyutarak gasp eden zanlı Antalya'da yakalandı.
Ankara-Kayseri karayolu üzerinde bulunan Aşıkpaşa Türbesi civarında içecek ikram ettiği H.K.A'yı uyutarak gasp eden şüpheli S.S. Mobese kamerası yardımı ile tespit edildikten sonra Antalya.'da yakalandı.
Uyuttuğu yaşlı adamın üzerinden 150 lira alıp kaçan firari şüpheli S.S. polisin Türkiye genelinde yaptığı bilgilendirme sonrasında Antalya'da yakalanarak adli mercilere sevk edildi.
(EÖ-AÖ-Y)

17.04.2017 16:20:06 TSI
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