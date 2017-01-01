Yaşlı adamı uyutarak 150 TL'sini gasp eden zanlı Antalya'da yakalandı
Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de yaşlı bir adamı verdiği içecek ile uyutarak gasp eden zanlı Antalya'da yakalandı.
Ankara-Kayseri karayolu üzerinde bulunan Aşıkpaşa Türbesi civarında içecek ikram ettiği H.K.A'yı uyutarak gasp eden şüpheli S.S. Mobese kamerası yardımı ile tespit edildikten sonra Antalya.'da yakalandı.
Uyuttuğu yaşlı adamın üzerinden 150 lira alıp kaçan firari şüpheli S.S. polisin Türkiye genelinde yaptığı bilgilendirme sonrasında Antalya'da yakalanarak adli mercilere sevk edildi.
(EÖ-AÖ-Y)
17.04.2017 16:20:06 TSI
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