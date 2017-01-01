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Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan:

- "Toplumsal barış ve hoşgörü ortamı kararlılıkla sürdürülmeli"



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BURSA (İHA) - Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, referandum seçimlerinin demokratik bir atmosferde, tüm heyecanı ile yaşandığını dile getirirken, toplumsal barış ve hoşgörü ortamının kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini altını çizdi.

Türkiye'nin yanı sıra, dünyanın da yakından takip ettiği referandum oylamasının tüm heyecanı ile Karacabey'de de yaşandığını belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, seçim sonuçlarını ise AK Parti Karacabey İlçe Başkanlığında takip etti. Seçimlerde, vatandaşların demokratik haklarını kullanmak üzere sandıklara adeta akın ettiğini dile getiren Özkan, "Evet diyenlerin de hayır diyenlerin de milletin en asil evlatlarıdır. Toplumsal barış ve hoşgörü ortamının kararlılıkla sürdürülmesi gerekiyor. Siyaset kurumunun ve partilerin, insanlara hizmet için yarışan demokrasinin vazgeçilmezleridir" dedi.

(AÇ)



17.04.2017 16:20:41 TSI

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