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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Trabzon'da 4 ilçedeki yollar 2,5 milyon TL maliyetle bakıma alınıyor

17 Nisan 2017 Pazartesi, 16:15
Trabzon'da 4 ilçedeki yollar 2,5 milyon TL maliyetle bakıma alınıyor
Trabzon'da 4 ilçedeki yollar 2,5 milyon TL maliyetle bakıma alınıyor

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ortahisar, Akçaabat, Yomra ve Maçka ilçelerinde Büyükşehir ağındaki yollarda gerekli bakım ve onarım çalışmalarının yapılması için ihale gerçekleştirdi.
İhalenin ardından hemen başlanılan çalışmaların yılsonuna kadar 2,5 milyon TL maliyetle tamamlanması planlanıyor. İhale kapsamında söz konusu yollarda bulunan 250 adet yağmur suyu ve atıksu bacası ile 250 adet yağmur suyu ızgarası, yol ile aynı kota yükseltilerek, trafik akışkanlığının önündeki engeller ortadan kaldırılacak.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, söz konusu ilçelerde Büyükşehir ağındaki yollarda var olan sorunların bu çalışmayla ortadan kaldırılacağını söyledi. Gümrükçüoğlu, "Bu çalışma, ekiplerimizin aralıksız olarak sürdürdüğü yol çalışmalarının yanı sıra ihale ile gerçekleştirdiğimiz ayrı bir çalışmadır. İhale bedeli ve temin edeceğimiz asfalt ile birlikte toplam maliyeti 2,5 milyon TL olarak planlanmıştır. İnşallah yıl sonuna kadar söz konusu çalışmalarımızı tamamladığımızda ana yol olarak nitelendirdiğimiz herkes tarafından öncelikli olarak kullanılan bu yollarımızda sorun kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.
(OK-ÖS-Y)

17.04.2017 16:23:48 TSI
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