İl başkanlarının referandum değerlendirmesi

BALIKESİR (İHA) - Türkiye'de gerçekleştirilen 16 Nisan referandum oylaması sonrasında Balıkesir'de siyasi partilerin il başkanları sonuçları değerlendirdi.

16 Nisan referandum oylaması sonrasında Balıkesir'de siyasi partilerin il başkanları referandum süreci ve sonuçlarını değerlendirdi. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demirarslan yaptığı açıklamada "Milletin iradesinin doğrudan temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla, ülkemizin ve tarihimizin seyrini tayin edecek olan 18 maddelik anayasa paketine karar verme görevi halkımıza verilmişti. Bu kararla beraber, tüm Türkiye'de olduğu gibi bizler AK Parti Balıkesir İl Teşkilatı olarak meydanlara indik, geleceğin güçlü Türkiye'sini oluşturma mücadelesinde Balıkesir ayağında hizmetkâr olmaya çalıştık. Bugün şükürler olsun ki bu büyük mücadelenin sonu evet zaferiyle sonuçlanmıştır. Çünkü bu zafer, 7 düvele karşı kazanılmıştın Türkiye'nin iradesine meydan okuyan herkes kaybetmiştir. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda ciddi bir adım atılmış, millet iradesi sandığa yansımıştır. Biliyoruz ki millet olarak kritik dönemlerden geçmekteyiz. Bu kritik dönemde, halkımız Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine EVET demiştin Balıkesir'i temsil etmekle mükellef olduğumuz bu süreçte güzel şehrimiz Balıkesir'de evet oylarının güçlü bir şekilde çıkması için çalıştık. Bizler AK Partı il teşkılatı olarak referandum için sokaklara indiğimiz günden bu yana elimizden geleni sahaya yansıtarak en iyi sonuçları elde etme amacıyla çalışmalarımızı sürdürdük. Balıkesir'den beklentimiz daha fazlaydı fakat değerli halkımızın tercihine de saygımız sonsuzdur. Bundan sonraki süreçlerde daha da fazlasını yaparak, milletimizle iç içe olarak şehrimizi en güzel şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Hem kendi bölgesinde hem de dünyada etkin, istikrarlı ve güçlü bir Türkiye için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 17 Nisan itibariyle çok daha büyük bir aşkla, çok daha büyük bir güçle hizmete devam edeceğiz" dedi.



Balıkesir bu anayasa değişikliğine hayır dedi

Pazar günü yapılan referandumla ilgili evet yada hayır diyen herkese çok teşekkür ettiğini ifade eden CHP Balıkesir İl Başkanı Ender Biçki "Milletimizin verdiği her türlü karara saygı duymak zorunda olduğumuzu ifade ediyorum. Referandumu Türkiye açısından değerlendirmek gerekirse bu anayasa değişikliğine seçmenin yarısının hayır dediği anayasa değişikliği ile bu ülkeyi bundan sonra nasıl yöneteceklerini AKP'lilerin düşünmesi gerekir. Balıkesir açısından referandumu değerlendirecek olursak yüzde 54.5 yani yüzde 55'e yakın bir oranda hayır çıkmıştır. Bu AKP ve MHP için bir hezimettir. Çünkü son 1 Kasım seçimlerinde AKP ve MHP'nin Balıkesir'de ki oyunu topladığınızda yüzde 70 ediyor. Ama bu gün Balıkesir'de evetin yüzde 45'lerde kaldığını görüyoruz. AKP ve MHP oturup bu analizi kendileri yapsınlar, neden? Balıkesir bu anayasa değişikliğine hayır dedi bunu kendilerinin değerlendirmesi gerekiyor. Balıkesir'de 11 ilçede hayırların önde olduğu, yine 2 merkez ilçede Karesi ve Altıeylül'de neredeyse yüzde 50'ye yakın bir oranda hayırın çıktığını görüyoruz. Bu açıdan merkez ilçede de geçtiğimiz 1 Kasım seçimlerinde de Karesi'de yine AKP ve MHP'nin toplamının yüzde 60 ettiğini görüyoruz. CHP'nin oyuda yüzde 35'di. Ama bu gün merkez ilçemiz olan Karesi'de yüzde 49 hayır çıktı. Altıeylül'de de aşşağı yukarı aynı rakamlar çıkmış görünüyor. Hayır diyenler hayır bloğu bence Balıkesir'de zafer elde etmişlerdir. Bizimde parti olarak Balıkesir'den hayır çıkmasında katkımız olduysa ne mutlu bize. Bundan sonraki süreçte bu oranların partilerin alacağı oylarada yansıması temennimizdir. İnşallah daha çok çalışarak, daha fazla gayret ederek önümüzde yapılacak olan seçimlerde Balıkesir'i CHP olarak daha iyi yerlere ve noktalara getirmeyi düşünüyoruz. Bu referandumun tekrar milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.



Karara herkes saygılı olmak zorunda

Gerçekleştirilen referandumun siyasi amaçlı değil, aksine Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tıkanmış olan bir sisteminin oylamasının yapıldığını dile getiren MHP Balıkesir İl Başkanı Argun Atıcı "16 Nisan 2017'de yapılmış olan bu referandumun sonuçları hem ülkemize hem de Türk ve İslam dünyasına hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Sonuç olarak da bu tıkanmış olan sistemin alt yapısını oluşturan faktörlerin ortadan kalkması ve buna bağlı olarak da sistemin çalışır hale gelmesi hızlı kararların alınması ve TBMM olsun, yargı olsun, cumhurbaşkanı olsun bu üçlü sistemin daha uyumlu bir şekilde çalışması düşüncesiyle bu referandum gerçekleştirildi. Tabi ki öncesinde 18 maddelik bir taslak vardı. Bu taslağın ilk görüşmelerinde MHP öncü olmak suretiyle bu 18 maddenin hem kararları aşamasında, hem anayasa komisyonun da ve bunun yanında daha önemlisi TBMM'de görüşülmesi esnasında MHP üzerine düşen görevi yapmak suretiyle onaylanmış ve referanduma yönlendirilmiş ve götürülmüştür. Sonuç olarak esas karar verici merci olan Türk halkı 16 Nisan 2017 yılında evet yönünde oy kullanmak suretiyle vermiştir. Ülkemizde özellikle Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekası ve şu son dönemde verilecek olan hızlı kararlar sebebiylede önemli bir yer tutan bu sistemin halkımız tarafından da kabul görmesi haliylede Türkiye Cumhuriyeti Devletinin önünü açmış bulunmaktadır. Bu sonucun hem evet, hem hayır veren her kim olursa olsun demokrasiye olan hizmetlerinden, yaptıkları bütün çalışmalardan dolayı, kendilerine şahsım ve MHP Balıkesir il başkanı olarakda kurumsal anlamda da teşekkürü borç bilirim. Çünkü burada demokrasiye verilmiş katkı sayesinde de Türkiye Cumhuriyeti Devletiyle ilgili olarak Türk milleti bir karar vermiştir. Artık bu karara herkes saygılı olmak zorundadır. Çünkü milletin vermiş olduğu karar temel karardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık temsili noktadan direk Türk milletinin vereceği karar noktasında yönetilecektir ki buda inşallah Türk milleti için hayırlara vesile olur, Türkiye Cumhuriyeti Devletinde bekası için bu verilmiş olan mücadelenin ve kararların hayra sebep olmasınıda temenni ederim. En önemli şey referandum esnasında insanların demokrasi kültürünüde hazmetmesi, kültürünün gelişmesinede büyük katkılar yapıldığınıda hep birlikte izledik ve gördük. Sonuçta sandık dahil partilerin kendi içindeki organizasyonları, orada verilen mücadeleler, fikri bazda olan tartışmalar, kamuoyu ve basında yapılan mücadelenin sonucu 16 Nisanda akşam üzeri saat 5'den sonra görüldü. Sonuçta Türk milleti böyle bir karar vermek suretiyle ne olduğuyla, neler olduğuyla ilgili değil stres yaratmak yerine artık bunu Türk milletinin kabulü şeklinde görmek suretiyle sonuca varmak gerektiğini düşünmekti. Bu referandumun tekrardan hayırlara vesile olmasını temenni etmekteyim" dedi.

