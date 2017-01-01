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Perlit, inşaat sektörünün en değerli malzemesi olacak

- İnper Perlit Satış ve Pazarlama Yönetmeni Gökmen Köroğlu:

- " Perlit inşaat sektöründe geleceğin malzemesi olacak"



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GAZİANTEP (İHA) - İnper Perlit Satış ve Pazarlama Yönetmeni Gökmen Köroğlu, "Tarımdan kozmetiğe, gıda endüstrisinden hayvancılığa kadar çok geniş kullanım alanları olan Perlit, yüksek yalıtım özelliği sayesinde yapı ve inşaat sektöründe geleceğin malzemesi olacaktır" dedi.

Bu tecrübe ve anlayış ışığında sürdürülen Araştırma Geliştirme (AR-GE) çalışmaları sonucun daperlitin doğal yapısını koruyup, PERSTONE markasıyla üretilen yapı malzemeleri ve yalıtım ürünlerini inşaat sektörüne sunmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Gökmen Köroğlu, Ortadoğu Business'ın sorularını yanıtladı.

Firma hakkında bilgi veren Köroğlu, "1997 yılında MB Holding bünyesinde kurulan İnper Perlit bölgenin ilk vetek perlit genleştirme tesisi olarak kurulmuştur. Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesinde 6.000 m2 kapalı, 14.000 m2 açık alanda hizmet vermekte olan İnper Perlit 2003 yılında TSE kalite belgesi, 2008 yılında ise ISO 9001:2000 belgesi almıştır. Ayrıca 2008 yılında Gaziantep Sanayi Odası tarafından ARGE ve İnovasyon ödüllerine layık görülmüştür. Dünya rezervlerinin büyük bir bölümü ülkemizde bulunan Perlit, volkanik kökenli bir kaya çolupen düstriyel değeri yüksek doğal bir malzemedir. Tarımdan kozmetiğe, gıda endüstrisinden hayvancılığa kadar çok geniş kullanım alanları olan Perlit, yüksek yalıtım özelliği sayesinde yapı ve inşaat sektörün de geleceğin malzemesi olacaktır" dedi.

Ürünler hakkında bilgi veren Köroğlu, "120 binin üzerinde aileyi konut sahibi yapmış, yurt içi ve yurt dışında üniversite, hastane, sanayi siteleri, toplu konutlar, oteller, organize sanayi siteleri, serbest bölge inşaatları, hidroelektrik santralleri, kapalı spor salonları, stadyum, ticaret merkezleri, fabrika, inşaatları ve çevre düzenlemeleri gibi bir çok farklı inşaat projelerini başarıyla tamamlamış bir grubuz. Bu kadar tecrübeye sahip olmamız, yapı ve inşaat sektörünü iyi tanımamızı ve sektörün ihtiyaç ve taleplerini çok iyi anlamamızı sağlamaktadır. Bu tecrübeve anlayışımız ışığında sürdürdüğümüz AR-GE çalışmaları sonucunda perlitin doğal yapısını koruyup, Perstone markasıyla ürettiğimiz yapı malzemeleri ve yalıtım ürünlerini inşaat sektörüne sunmanın gururunu yaşıyoruz. Perstone üst markası altında sunulan perlit içerikli yalıtım ürünlerimiz ilhamını, mamut, leopar, morsveahtapot gibi canlılardan almıştır. Bu canlı türlerinin latince karşılığı olan Mammuthus, Pardus, Walrus, Octopus, yeni nesil ürünlerimizin marka isimleridir" şeklinde konuştu.

Pazardaki yapılanma

Pazarlar yapılanması hakkında bilgiler veren Köroğlu, "2017 yılının özellikle ilk yarısında yoğun bir lansman dönemi geçiriyoruz. Sektörle ilgili tüm fuar ve etkinliklere dahil olarak, bölgeseletkinlikleryaparaksektörüntümtemsilcilerineürünlerimizitanıtıyoruz.Bununyanındabayiyapılanmamız da devamediyor.Bayilikleilgiligelenbaşvurularıtitizlikledeğerlendiriyoruz.Gelentaleplerinyoğunluğuvesektörünyaklaşımınabaktığımızdadoğruürünlerlepazaraçıktığımızıbirkezdahagörüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yeni yılda inşaat sektörü hakkındaki öngörüsü

Köroğlu, 2016 yılındaki inşaat sektörünü değerlendirerek, yeni yıldaki sektör hakkında öngörülerine söyledi.

köroğlu, "2016 yılında İnşaat sektöründeki büyümenin, genel ekonomik büyümenin üzerinde gerçekleşmesi, milli gelir içindeki payının ve istihdamın da artışı sektörün önümüzdeki yıllara daha umutlu ve heyecanlı bakmasını sağlayacaktır. 2017 yılı, yapı sektörünün ülke ekonomisinde ki lokomotif görevinin artarak devam ettiği bir yıl olacaktır. 2016 yılının son çeyreğinde gerçekleşen sektörel teşviklerin olumlu etkileri 2017 yılının tamamına etki edecektir. Bunun yanında son yıllar da yakın sınır komşularımızda yaşanan ve en kısa zamanda bitirilmesi için ülke olarak çok büyük çaba sarf ettiğimiz krizin, kısa bir gelecekte fırsata dönüşeceğinin farkındayız. Türkiye'nin inşaat ve yapı sektöründeki tecrübesi, kalite ve hız anlayışı bölgenin yapılanmasına büyük katkı sağlayacaktır. 2017 yılının şirketimiz, sektörümüz ve ülkemiz için yeni bir atılım yılı olacağını düşünmekteyiz" diye konuştu.

(SD-Y)



17.04.2017 16:26:16 TSI

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