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Muhtarlar vergi konusunda bilgilendirildi

17 Nisan 2017 Pazartesi, 16:22
Muhtarlar vergi konusunda bilgilendirildi
Muhtarlar vergi konusunda bilgilendirildi

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Reyhan Mollaoğlu ve Emlak İstimlak Müdürü Habib Karakuzu mahalle muhtarları ile bir toplantı yaparak arsalar ve arsa sayılabilecek parsellenmemiş araziler için kıymet takdir komisyonu oluşumundaki görevleri ile alakalı bilgi verdiler.
Toplantının içeriği ile ilgili bilgi veren Fatsa Belediyesi Emlak İstimlak Müdürü Habib Karakuzu, "1319 sayılı Emlak Vergi Kanunu'nun hükümleri doğrultusunda 2018-21 yıllarında emlak vergi değerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespit edileceği yıl olup söz konusu 30 Haziran 2017'den önce tespit edilerek karara bağlanması gerekmektedir. Bu bağlamda 2013 sayılı Kanun'un 72. maddesinin 2. fıkrası uyarınca belediye başkanı ya da görevlendirebileceği bir memur başkanlığı doğrultusunda ilgili mahalle köy muhtarı komisyonda görevli olmaktadır. Bununla ilgili kıymet takdir komisyonu oluşur. İlimizin tamamı büyükşehir oldu ve önceden köy olan yerlerin tamamı mahalleye dönüştü. Önceden 58 köyümüz, 8 beldemiz vardı. Bu mahalleye dönüşen köylerimizin muhtarlarını belediyemize davet ederek kıymet takdir komisyonundaki görevleri ile alakalı bilgilendirdik. Her muhtar kendi mahallesinde takdir komisyonuna dahil edileceklerdir ve tüm bilgilere sahip olarak belediyemizle bu süreçte koordineli çalışmaya devam edecekler. Büyükşehir olmadan önce arazileri değerini vali veya vekalet verebileceği memur başkanlığında belirleniyordu. Büyükşehir olduktan sonra da hiç bir değişiklik olmamıştır, ancak yeni katılan köyden mahalleye dönüşen bölgelerimizde arsa ve arsa sayılacak parsellenmemiş araziler için belediyemiz başkanlığında muhtarlar dahil bu komisyonda görev alacaklardır" dedi.
(AA-SLH-Y)

17.04.2017 16:29:54 TSI
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