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DAK gönüllüleri TDF'nin Yaz Temel Eğitimine katıldı



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ESKİŞEHİR (İHA) - Türkiye Dağcılık Federasyonunun (TDF) Aydın'ın Koçarlı ilçesinde düzenlediği Yaz Temel Eğitimine, ikinci grupta yer alan Eskişehir Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekibinden 4 gönüllü üye de katıldı.

İki haftada tamamlanan eğitimde Türkiye'nin 40 farklı ilinden 350 sporcu ve 14 eğitimci katıldı. Dorlion Arama Kurtarma Derneği Başkanı Ömer Canayakın, "Arama kurtarma alanında uzman ekip üyeleri yetiştirmek amacı ile eğitimlerimize büyük önem vermekteyiz. Bu doğrultuda TDF'nin Aydın'da düzenlenen Yaz Temel Eğitiminde zorlu bir eğitimden geçerek yapılan sınav sonucu tüm üyelerimiz başarılı olmuşlardır. Kendilerini tebrik eder başarılarının devamını dilerim" dedi.

DAK gönüllüsü olan Ercan Temel, "Aydın'da düzenlenen 1 haftalık eğitim sonrası dağcılığın ilk adımı olan Yaz Temel Eğitiminde büyük bir yol kat ettik. Türkiye'nin çeşitli illerinde gelen dağcılar ile bilgi ve birikimlerinizi paylaştık. Bu eğitimin arama kurtarma gönüllüleri olarak bizlere büyük katkıları oldu, desteklerinden dolayı DAK başkanına ve eğitimlerimizde bizlere büyük bir özveri ile eğitim veren Türkiye Dağcılık Federasyonuna teşekkür ederim" diye konuştu.

(MSY-MET-Y)



17.04.2017 16:30:40 TSI

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