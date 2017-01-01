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Ayvalıklı köy okullarının ana sınıfı öğrencilerinin hayvanat bahçesi sevinci



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte Bengi Projesi kapsamında ilçenin kırsal mahallelerindeki anaokulu öğrencilerini İzmir'de ki hayvanat bahçesine götürdü.

Sabah saat 08.30'da Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı tarafından eski Otogar'dan yolcu edilen 200 köy okulu anasınıf öğrencisi, 5 otobüs ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sasalı Doğal Yaşam Parkı'na götürüldü.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır'ın öncülüğünde; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro sorumlular Deniz Yıldız ve okul müdürleri, idarecileri ve veliler de katıldı.

'Annemle El Ele' projesi kapsamında; Ayvalık'a bağlı Çakmak, Bağyüzü, Çamoba, Akçapınar ve Altınova Anaokulu öğrencisi 100 öğrencinin İzmir Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nda ki heyecanları ise görülmeye değerdi.

Düzenlenen günü birlik geziyle okul öncesi çağdaki ana sınıfı öğrencilere okul sevgisinin aşılanmasının amaçlandığını belirten Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, "Bugün burada 101 öğrenci velisi, öğrenciler, köy okullarımızın idarecileri olmak üzere toplam 208 kişiyiz. Proje kapsamında köy okullarımızda eğitim gören anasınıfı öğrencilerimiz ilk kez velileriyle böylesi bir etkinlikle Sasalı Doğal Yaşam Parkı'na geldiler. Çocuklarımız burada gönüllerince eğlenerek, daha önce kitaplarda gördükleri hayvanları görebilme imkanına kavuştular. Bunun yanı sıra da piknik yaparak aileler ve öğrenciler arasında bir kaynaşma sağlanılmış oldu" dedi.

'Annemle El Ele' projesini sinema, piknik, konser, tiyatro gibi geniş bir yelpazeye yayarak, kapsamlı bir hale getirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Güner Bahadır, "Bir eğitimci olarak bu tür etkinliklerle; öğrenci, öğretmen ve veli diyaloglarının daha sağlıklı olarak kurulabileceğine inanıyorum. Eskiden vel toplantıları düzenlerdik, ama toplantıya katılan veli sayısı bizim beklediğimizden çok az olurdu ve bunun sonucunda da o toplantıda istediğimiz randımanı alamazdık. Oysa bugün hazırladığımız proje kapsamında öğrenci, veli, öğretmen ve okul idarecisi hep birlikteyiz. Bu durum bizim tam da istediğimiz bir tablo" ifadelerini kullandı.

Bahadır, proje kapsamında köy anaokulu öğrencilerine yönelik gezileri sürdüreceklerinin müjdesini verirken, projenin hayata geçmesinde her türlü maddi ve manevi desteği veren Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı'ya teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

(SS)



17.04.2017 16:32:03 TSI

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