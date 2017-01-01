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Süleymanpaşa Belediyesi'nin ilkyardım eğitimleri



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından vatandaşlara verilen ilk yardım eğitiminin 6. dönemi, kursiyerlerin katılım belgelerini alması ile sona erdi.

Süleymanpaşa Kent Konseyi binasında gerçekleştirilen eğitimlerin son dersinde öğrenciler dört haftalık eğitim boyunca öğrendiklerini tekrar ederken acil müdahale yöntemleri hakkında bilgi paylaştılar.

Eğitimlerin, ilk yardım konusunda yanlışların önüne geçip, doğruları öğretmek üzere başlatıldığı belirtildi. Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı doktorlar tarafından, genel ilk yardım bilgileri, hasta ve yaralının, olay yerinin değerlendirilmesi pratik eğitimi, temel yaşam desteği ve pratik eğitimi, kanamalarda ilk yardım ve pratik eğitimi, yaralanmalarda ilk yardım ve pratik eğitimi, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, bilinç bozukluklarında ilk yardım, zehirlenmelerde ilk yardım, hayvan ısırmalarında ilk yardım, burun, göz ve kulağa yabancı cisim kaçmasında ilk yardım, boğulmalarda ilk yardım ve hasta taşıma teknikleri ve pratik eğitimleri verildi.

Eğitimler sonunda sertifika hakkı kazanan 6. dönem kursiyerleri sertifikalarını teslim alırken 7. dönem başvurularının başladığı açıklandı. Yeni dönem kayıtları için 0 850 450 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi'nden dahili 3212 tuşlanarak Sağlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri ile görüşülebileceği ifade edildi.

(YG-MEF-Y)



17.04.2017 16:35:11 TSI

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