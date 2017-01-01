17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Süleymanpaşa Belediyesi'nin ilkyardım eğitimleri

17 Nisan 2017 Pazartesi, 16:27
Süleymanpaşa Belediyesi'nin ilkyardım eğitimleri
Süleymanpaşa Belediyesi'nin ilkyardım eğitimleri

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından vatandaşlara verilen ilk yardım eğitiminin 6. dönemi, kursiyerlerin katılım belgelerini alması ile sona erdi.
Süleymanpaşa Kent Konseyi binasında gerçekleştirilen eğitimlerin son dersinde öğrenciler dört haftalık eğitim boyunca öğrendiklerini tekrar ederken acil müdahale yöntemleri hakkında bilgi paylaştılar.
Eğitimlerin, ilk yardım konusunda yanlışların önüne geçip, doğruları öğretmek üzere başlatıldığı belirtildi. Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı doktorlar tarafından, genel ilk yardım bilgileri, hasta ve yaralının, olay yerinin değerlendirilmesi pratik eğitimi, temel yaşam desteği ve pratik eğitimi, kanamalarda ilk yardım ve pratik eğitimi, yaralanmalarda ilk yardım ve pratik eğitimi, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, bilinç bozukluklarında ilk yardım, zehirlenmelerde ilk yardım, hayvan ısırmalarında ilk yardım, burun, göz ve kulağa yabancı cisim kaçmasında ilk yardım, boğulmalarda ilk yardım ve hasta taşıma teknikleri ve pratik eğitimleri verildi.
Eğitimler sonunda sertifika hakkı kazanan 6. dönem kursiyerleri sertifikalarını teslim alırken 7. dönem başvurularının başladığı açıklandı. Yeni dönem kayıtları için 0 850 450 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi'nden dahili 3212 tuşlanarak Sağlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri ile görüşülebileceği ifade edildi.
(YG-MEF-Y)

17.04.2017 16:35:11 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ayağını yem karma makinesine kaptıran kişi yaralandı
YEREL

AYAĞINI YEM KARMA MAKİNESİNE KAPTIRAN KİŞİ YARALANDI
Yeniçiftlik Halk Pazarı hizmete girdi
YEREL

YENİÇİFTLİK HALK PAZARI HİZMETE GİRDİ
&quot;17-22 Nisan Turizm Haftası&quot; etkinlikleri
YEREL

"17-22 NİSAN TURİZM HAFTASI" ETKİNLİKLERİ
Referandum sonucu değerlendirmesi
YEREL

REFERANDUM SONUCU DEĞERLENDİRMESİ
Yangına ilk müdahale için &quot;gönüllü&quot; oldular
YEREL

YANGINA İLK MÜDAHALE İÇİN "GÖNÜLLÜ" OLDULAR
Tekirdağ'da trafik kazası: 2 ölü
YEREL

TEKİRDAĞ'DA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ

Tekirdağ'da oy sayımı başladı
YEREL

TEKİRDAĞ'DA OY SAYIMI BAŞLADI
Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Meclisi yeni yönetim kurulunu seçti
YEREL

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ ÇOCUK MECLİSİ YENİ YÖNETİM KURULUNU SEÇTİ
Oyunu sedye üzerinde kullandı
YEREL

OYUNU SEDYE ÜZERİNDE KULLANDI
Tekirdağ'da oy kullanma işlemleri başladı
YEREL

TEKİRDAĞ'DA OY KULLANMA İŞLEMLERİ BAŞLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Türk vatandaşları Rusya'nın uzak doğusuna vizesiz girebilecek
TURİZM

SÜRPRİZ GELİŞME! BİR BÖLGEYLE DAHA VİZELER KALKTI

 1
  • 2 Makyajsız hali olay oldu
  • 3 Nicki Minaj sosyal medyayı salladı!
  • 4 Hüdaverdi şimdi ne yapıyor? İşte son hali...