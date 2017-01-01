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Bu köyde herkes evet oyu kullandı



(Fotoğraflı)



Hasan Ay - Dursun Ekrem Er

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Karataş Köyünde 16 Nisan halk oylaması için sandığa giden 68 seçmenin tamamı tercihini 'evet' yönünde kullandı.

AK Parti Reşadiye İlçe Başkanı Sefa Yiğit, ilçe genelinde yüzde 69 evet oyu ile anayasa değişikliğini yüksek oranlarla destekleyen yerler arasında olduklarını söyledi. Yiğit yaptığı referandum değerlendirmesinde, ilçedeki sandıkları alınan sonuç sonrasında tek tek irdelediklerini, bu irdeleme sonucunda da ilçeye bağlı Karataş köyünden yüzde 100 oranda evet kararının çıktığını gördüklerini dile getirdi.

Yiğit, "79 seçmenin kayıtlı olduğu Karataş Köyünde kurulan 1102 no'lu sandıkta 68 oy kullanıldığını gördük. Bu 68 oyun sahibi olan değerli hemşehrilerimizin tamamı da tercihini evetten yana kullandı. Seçmenlerimize ve köy halkına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birçok köyümüzde de yüzde 85 ile 95 arasında evet oyu aldık. Evet için oyunu kullanan ve desteklerini esirgemeyen başta tüm seçmenlerimiz olmak üzere, referandum süresince çalışan kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, ilçe teşkilatlarımıza, belediye başkanlarımıza, il genel meclisi üyelerimize ve belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

(UY-Y-)



17.04.2017 16:39:32 TSI

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