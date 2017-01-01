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Başkan Aydoğan'dan referandum açıklaması



(Fotoğraflı)



Dursun Ekrem Er

TOKAT (İHA) - Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Hamdi Aydoğan referandum kampanyası dönemindeki politik tartışmaların geride bırakılarak, ekonomiye odaklanılması gerektiğini söyledi.

Aydoğan, referanduma hem yurt dışı hem de ülkemizdeki seçmenlerimiz tarafından gösterilen ilginin tüm demokratik sistemlere örnek olarak gösterilecek kadar yüksek, saygı ve büyük bir demokratik olgunlukla gerçekleşmiş olmasının ise milletin demokrasiyi özümsediği ve sandığa olan saygının bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Başkan Aydoğan, "Artık kampanya dönemindeki politik tartışmaları bir an önce geride bırakarak süratle ekonomiye odaklanmalıyız. Tıpkı demokratik değerlere gösterdiğimiz ortak anlayış ve saygı birlikteliğini hep beraber milletçe ortak gelecek vizyonunda buluşarak ülkemizin ekonomik hedeflerine ulaşmak için kullanmalıyız. Yatırımı, üretimi, ihracatı, dolayısıyla ekmeğimizi, ekonomimizi, refahımızı büyütecek bir ortak çaba ve gayretin etrafında; el ele, gönül gönüle vermek zorunda olduğumuzu idrak etmek zorundayız. Seçim gündeminden çıkıp süratle geçim gündemine geçmek durumundayız" dedi.

Milletin sözünü söylediği ve demokrasilerde milletin sözünün son söz olduğuna vurgu yapan Aydoğan,"Herkesin bu karara saygı duyması ve bir an önce gündemi seçim atmosferinden çıkarak herkesin işini daha iyi yapmaya odaklanması önemlidir. İnşallah milletimizin aldığı bu karar geleceğimizin imar ve inşasında hayırlara vesile olur. Başta esnaf ve sanatkarımız olmak üzere tüm milletimize saygılar sunuyorum" diye konuştu.

(DEE -UY-Y-)



17.04.2017 16:40:37 TSI

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