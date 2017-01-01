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Başkan Yemenici, Referandum sonucunu değerlendirdi

17 Nisan 2017 Pazartesi, 16:35
Başkan Yemenici, Referandum sonucunu değerlendirdi
Başkan Yemenici, Referandum sonucunu değerlendirdi

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, 16 Nisan Anayasa Değişikliği Halk oylamasının sonuçlanmasının ardından, bir basın toplantısı düzenleyerek vatandaşlara teşekkür etti.
Belediye Başkan Yardımcıları Suat Madenci ve Ali Direk ile birlikte basın mensuplarına referandum sonuçlarını değerlendiren Başkan Yemenici, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli, Bakan Faruk Özlü ile AK Parti'nin il ve ilçe teşkilatlarına teşekkür ederek, "Bu zafer her şeyden önce aziz milletimizin zaferidir'' dedi. Referandumda evet sonucunun çıkmasının ardından, Türkiye'nin son vesayet zincirlerinden de kurtulduğunu sözlerine ekleyen Yemenici, bu sonuçların Akçakoca'ya yapılacak hizmetleri arttıracağını ve yeni projelere kapı açacağını söyledi.
Başkan Cüneyt Yemenici'nin yaptığı açıklaması şöyle: "Seçim sonuçları ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Türk halkı, büyük bir demokratik olgunluk içinde ve ilk defa kendi hür iradesiyle yeni bir hükümet sistemini kabul etmiştir. Türk halkı, bugün Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini kabul ederek tarihi bir karar vermiştir. Büyük bir reform ve değişim yapmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin kabulü ile büyük Türkiye'nin temelleri atılmıştır. Vatandaşlarımız içerisinde kaybedeni olmayan bir tercih sandığa yansımıştır. Tercihin kazananı açık ve net bir şekilde evet ve hayır diyeniyle aziz milletimiz, Cumhuriyetimiz, demokrasimiz ve Türkiye'mizdir. Kaybeden AB, terör örgütleri ve Türkiye düşmanları olmuştur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'nin büyük hedeflerini çok daha hızlı yakalamasına vesile olacaktır. Akçakocalı tüm hemşehrilerime de vermiş oldukları büyük destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Teşkilatımızla birlikte yürüttüğümüz yoğun ve tempolu çalışmanın sonuçlara yansıdığını görmek bizleri de ziyadesiyle memnun etmiştir. Teşekkürler Akçakoca teşekkürler Türkiye. Artık önümüze bakmalıyız. Büyük ve güçlü Türkiye için daha çok çalışmalıyız. Çalışacağız da Allah'ın izniyle. Durmak yok yola devam."
(TT-AY)

17.04.2017 16:43:03 TSI
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