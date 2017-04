YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sümer'den referandum değerlendirmesi

Sümer'den referandum değerlendirmesi

- AK Parti Antalya il Başkanı Rıza Sümer:

- "Antalya 580 in "evet" oyulla yeni sisteme destek verdi"

- "Antalya'da bazı özel durumların referanduma olumsuz yansıdığını görebiliyoruz. Parti olarak çok iyi olduğumuz yerlerde referandum da arzu ettiğimiz sonuçların çıkmadığını biliyoruz"



ANTALYA (İHA) - AK Parti Antalya il Başkanı Rıza Sümer, referandumun galibinin Türkiye olduğunu belirterek, "Bu saatten sonra Yeni Türkiye'yi konuşacağız" dedi.

AK Parti Antalya il Başkanı Rıza Sümer, referandum sonuçlarını değerlendirdi.

Referandumun galibinin Türkiye olduğunu belirten Sümer, "Bu saatten sonra Yeni Türkiye'yi konuşacağız. Yeni Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve sosyal parametrelerinin çok daha verimli ve anlamlı olacağına inşallah hep birlikte şahit olacağız. Hepinizin bildiği gibi bu referandum bir siyasi parti seçimi değildir. Değerlendirmeyi de benzer özellikleri barındıran 2014 cumhurbaşkanlığı seçimi baz alınarak yapmak durumundayız" dedi.



"Antalya her seçim ve her referandumda makası gittikçe daraltıyor"

Sümer, "2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye genelinde yüzde 51.79 olan oy oranı Antalya'da yüzde 41 rakamındaydı. Pazar günü yapılan referandumda Türkiye geneli yüzde 51.18 Antalya ise yüzde 41 olmuştur. Bu rakamlar gösteriyor ki 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucu ile Pazar günü yapılan halk oylaması sonucu çok yakın. Antalya her seçim ve her referandumda makası gittikçe daraltıyor. Ancak Antalya'yı değerlendirirken bazı özel durumlarında referanduma olumsuz yansıdığını görebiliyoruz. Parti olarak çok iyi olduğumuz yerlerde referandum da arzu ettiğimiz sonuçların çıkmadığını biliyoruz. Antalya'nın lokomotif sektörleri olan tarım ve turizm kesiminde yeni sistemi anlatırken onlar bizlere yaşadıkları geçici sorunları yansıttılar. Oysa bu sektörlerde yaptığımız çok ciddi çalışmaların semeresini bu kardeşlerimiz yeni sistemde çok daha hızlı bir şekilde alacaklar. Önümüzde bizi bekleyen çok güzel günler var. Bunu bizler biliyoruz. Geçtiğimiz dönem kaybedilen 5 yılı telafi etmek uğruna Antalya'nın her yerine hizmet götüren adeta şehri şantiyeye çeviren bir Büyükşehir Belediyemiz var. Vatandaşımız hizmet bitince Allah Razı olsun diyor ancak o süreçteki geçici rahatsızlıkları da çekmek istemiyor."



"Antalya 580 bin evet oyuyla yeni sisteme destek verdi"

AK Parti olarak ülkenin ve Antalya'nın geleceği için baştan sona hizmet yaptıklarını ifade eden Sümer, "Bu hizmetler ilerde çok daha net bir şekilde anlaşılacaktır. Bu koşulları değerlendirdiğimizde alınan sonucu makul bulmakla beraber elbette bir özeleştiri de yapacağız. Sonuç olarak Antalya'daki takım kaptanımız Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bakan gibi adeta değil sahada mahalle başkanı gibi süreci halka anlattı. Teşkilatımızın her kademesinde kardeşlerim gece gündüz çalıştı. Yeni sistemde hayır oylarını veren kardeşlerimiz ilerleyen günlerde her anlamda olumlu gelişmeleri yaşadıkça evet oyları verenlere teşekkür edeceklerinden en küçük bir endişemiz dahi bulunmuyor. Sonuç olarak Antalya 580 bin evet oyuyla yeni sisteme destek verdi ve Türkiye kazanacak dedi."

