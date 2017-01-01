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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Taşlı, birlik beraberlik mesajı verdi

17 Nisan 2017 Pazartesi, 16:40
Taşlı, birlik beraberlik mesajı verdi
Taşlı, birlik beraberlik mesajı verdi

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, "Halkımız bu konudaki kararını verdi ve 'evet' diyerek Türkiye'nin yönetim sistemindeki değişikliğe onay verdi" dedi.
16 Nisan Anayasa Değişikliği Halk oylaması ile ilgili bir açıklama yapan Başkan Ertan Taşlı "16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Anayasa değişikliği referandum çalışmaları oyların kullanılması ile son buldu. Halkımız bu konudaki kararını verdi ve 'evet' diyerek Türkiye'nin yönetim sistemindeki değişikliğe onay verdi. Bundan sonra yapılması gereken açık ve seçik bir şekilde ortadadır. Kim evet kim hayır dedi demeden ülkemizi daha iyi yarınlara ulaştırmaktır. Halkımızın verdiği kararın üzerinde farklı spekülasyonlar yapmak doğru değildir. Bu süreçte emek vererek halkımıza fikrini anlatan tüm partilerin demokrasi gereği yaptığı çalışmalara teşekkür ederiz. Bundan sonra ekonomimiz ve iş dünyamızı sarsacak hareketlerden uzak durarak istikrarın korunması ve ülkemizin gelişmesi adına çalışmak en büyük hedefimiz olmalıdır. Artık yeni sistemin hayata geçme sürecinde birbirimizi ayrıştırmadan birlik ve beraberlik içinde Yeni Türkiye hedeflerine ulaştırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile yeni yönetim sistemimizin ülkemize, Düzce'mize, iş dünyamıza istikrar ve ekonomimize katkı sağlamasını bu süreçte kaybedenin olmadığını kazananın Türk Milleti olduğu dile getirir yönetim ve denetim kurulu adına saygılar sunarım" İfadelerini kullandı.
(AY)

17.04.2017 16:48:24 TSI
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