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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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BYEGM'nin organizasyonu takdir aldı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 16:40
BYEGM'nin organizasyonu takdir aldı
BYEGM'nin organizasyonu takdir aldı

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Anayasa değişikliği referandumunu kapsamında Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) tarafından Diyarbakır, İstanbul ve Ankara'da referandum sonuçları için oluşturulan takip merkezleri basın mensupları tarafından takdir aldı.
Basın mensuplarının mesleki çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla BYEGM tarafından Diyarbakır, Ankara ve İstanbul'da üç ayrı referandum sonuçları takip merkezi oluşturuldu. Oluşturulan merkezlerden anlık resmi veriler anlık olarak ekrana yansıtılarak, basın mensuplarının görmesi sağlandı. Yerli ve yabancı birçok gazetecinin bulunduğu merkezlerde basın mensuplarının rahat çalışabilmesi için internetten kaleme kadar her türlü hizmet sunuldu. BYEGM tarafından ilk kez oluşturulan merkezler basın mensuplarının takdirini topladı.
Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, basın mensuplarının konforlu şartlarda verileri alması ve haber aktarması bakımından çalışmanın önemli olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Yerel veya uluslararası bir medya mensubunun adına çalıştığı yayın kuruluşuna referandum sonuçlarına ilişkin anlık verileri ücretsiz ve konforlu koşullarda aktarmasına imkân tanıyan basın merkezi projesi, 'basın özgürlüğü' ilkesinin somut bir örneğidir. Özellikle, her yabancı gazetecinin, haberi, hiçbir kontrole tabi olmaksızın ülkesine istediği şekilde aktarması, pratikte, basın özgürlüğünün zirvesidir. Bu itibarla, Diyarbakır'daki basın merkezi için yapılan akreditasyon başvuruları, objektif bir yaklaşımla değerlendirilip sonuçlandırılmış ve 130'u aşkın yerli uluslararası basın mensubu akredite edilerek basın merkezimizde misafir edilmişti" ifadeleri kullanıldı.
(EEI-MP-Y)

17.04.2017 16:48:34 TSI
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