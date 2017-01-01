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Suriye sınırında referandum sevinci



(Fotoğraflı)



Uğur Kuş

ŞANLIURFA (İHA) - Suriye'nin PYD kontrolündeki Rasulayn ilçesinin karşısında bulunan Ceylanpınar ilçesinde referandum zaferi büyük bir coşkuyla kutlandı.

AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinin erken açıkladığı sonuçların ardından zafer kutlaması erken başladı. AK Parti İlçe Başkanlığı önünde toplanan Ceylanpınarlılar tekbirler, sloganlar ve halaylar eşliğinde Ceylanpınar Belediyesi'ne doğru yürümeye başladı. Kutlamalar nedeniyle güvenlik güçleri ilçede ve sınır hattında geniş güvenlik tedbirleri aldı.

Ak Parti Ceylanpınar İlçe Başkanı Ahmet Güntekin ve vatandaşlarla birlikte seçim sonuçlarını ilçe başkanlığı binasında takip eden Belediye Başkanı Menderes Atilla, belediye bahçesinde toplanan vatandaşlara hitaben konuşma yaptı.

Başkan Atilla, ""Ceylanpınarlılar olarak bugün büyük bir zaferin altına imza attık. 30 Martta 800 oy farkla belediyeyi terör örgütünün elinden hep beraber aldık. 1 Kasım seçimlerine yaklaşık 2 bin oy fark attık. Bu referandumda ne oldu 5 bin 300'e yakın bir fark attık. Bizlere çok büyük bir destek verdiniz. Bu hak ile batılın savaşında, hac ile hilalin savaşında Ceylanpınarlılar hakkın hilalin yanında durdular. Teşekkürler Ceylanpınar" şeklinde konuştu. 30 Yerel seçimlerinden bu yana çok ciddi bir oy farkı oluştuğunu belirten Başkan Atilla, 2019 seçimlerinden bu farkın 10 binden fazla olması için daha çok çalışacaklarını vurguladı.

(UK-SD-Y)



17.04.2017 16:49:04 TSI

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