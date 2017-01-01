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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Ebru sergisine büyük ilgi

17 Nisan 2017 Pazartesi, 16:43
Ebru sergisine büyük ilgi
Ebru sergisine büyük ilgi

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce Halk Eğitimi Merkezi Akşam Sanat Okulu tarafından Düzce Belediyesi Ogün Danış Sergi Salonu'nda Ebru Sergisi açıldı.
Düzce Halk Eğitimi Merkezi Akşam Sanat Okulu'nun geleneksel yıl sonu sergisi Düzce Belediyesi Ogün Danış Sergi Salonu'nda açıldı. Ebru eserlerinden oluşan sergiyi Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Mehmet Keleş birlikte açtılar. Her yaştan kursiyerlerin eserlerinin yer aldığı sergi 5 gün süreyle gezilebilecek.
(AY)

17.04.2017 16:51:22 TSI
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