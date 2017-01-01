17 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Malatya'da 41. Turizm Haftası kutlamaları başladı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 16:45
Malatya'da 41. Turizm Haftası kutlamaları başladı
Malatya'da 41. Turizm Haftası kutlamaları başladı

(Fotoğraflı)

Hasan Eryılmaz
MALATYA (İHA) - 15-22 Nisan tarihleri arasında bu yıl 41'nci kez kullanacak olan Turizm Haftasının Malatya'da açılışı fotoğraf sergisi ile başladı.
'Huzur Kenti Malatya' teması ile Malatya İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından bir otelde düzenlenen fotoğraf sergisi açılışına Malatya Valisi Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve davetliler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu turizmin dünya ticaret hacminde zirvede olduğunu belirterek "Dünya Turizm Örgütünün verilerine göre, dünyada turizm hacmi 1 trilyon 300 milyar doları geçmiş durumda. Bütün politik olumsuzluklara rağmen uluslararası seyahatler 2016 yılında 3,9 oranında büyüyerek 1 milyar 235 milyona ulaşmış. Bakanlık olarak 2023 hedefimiz 50 milyon turist ve 50 milyar dolar ciro yapmak. İlimiz ise coğrafi konumu, doğası ve tarihi ile çok yüksek bir turizm potansiyeline sahip. Ama buna rağmen istediğimiz noktaya gelmiş olduğumuzu söyleyemeyiz. İyi bir tanıtım stratejisi ile altyapıdaki eksiklikleri giderek hızlı bir şekilde hak ettiği yere gelmesi için el birliğiyle çalışmamız gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.
İnönü Üniversitesinin turizme her alanda destek verdiğin belirten İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise turizm ve sağlığın hizmet sektöründe istihdam için çok önemli iki alan olduğunu dile getirdi. Hizmet sektörünün çok sayıda insan istihdam ettiğini belirten Kızılay, "Malatya'nın bu potansiyeli var. Sağlık turizmi, kongre turizmi ve şehrin kültür hazinelerini turizme kazandırmak, turist çekmek açısında çok güçlü potansiyelini giderek devreye sokuyor" ifadelerin yer verdi.
Malatya'nın önemli bir turizm çeşitliliğine sahip olduğunu kaydeden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan'da turizmin dört adet saç ayağının bulunduğunu belirterek "Birincisi cazibe, ikincisi ulaşım, üçüncüsü konaklama diğeri de asayiş, huzur ve istikrar. Son yıllarda yapılan çalışmalar ile ilimiz bu noktada çok büyük mesafe aldı. Dünya ciddi anlamda istikrarsız bir hale büründüğü noktada, güvenlik sıkıntısı yaşamayan ilimiz doğal bir cazibe alanı olarak kendini göstermekte" diye konuştu.
Programda son olarak konuşan Vali Mustafa Toprak ise Malatya'nın bir huzur kenti olduğunu ve bu anlamda Turizm Haftası başlangıcının 'Huzur Kenti Malatya' teması tasviri ile başlatılmasının önemli olduğunu vurguladı. Vali Toprak "Turizm dediğimizde, insanların gezip, görmesi rahatça kadim medeniyet değerlerini, değişik örf adet kültürü çerçevesindeki o kazanımlardan istifade edebilmesi insanların gezi görme heyecanı oluştuğunda güven olgusunun da zihinlerinde olumsuzluk oluşturmaması gerekiyor. Dolayısıyla bir yere gidilecekse, huzur ve güven olması gerekiyor. O anlamda, Malatya'mıza ve Malatya'mızın insanlarına teşekkür ediyoruz. Malatya huzur ve barış kentidir, birlikte yaşama kültürünün ispat edildiği, belgelendiği bir şehirdir" dedi.
Türkiye'nin 2023 hedefinde 50 milyon turist ve 50 milyar dolar düşüncesinin olduğunu kaydeden Toprak, "Biz kadim medeniyetimizin tüm unsurları ile birlikte bu hedefin daha üzerinde bir pay almaya sahip olduğumuzu ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.
(HE-SD-Y)

17.04.2017 16:52:44 TSI
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