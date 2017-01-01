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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Başkan Keleş, "Düzce'den rekor çıktı"

17 Nisan 2017 Pazartesi, 16:46
Başkan Keleş, "Düzce'den rekor çıktı"
Başkan Keleş, "Düzce'den rekor çıktı"

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş Anayasa Referandumu sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'de yepyeni bir dönem başladığına dikkat çekerek "Düzce verdiği sözü tuttu, yüzde 70,56 ile bölgenin rekorunu kırdı" dedi.
Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş Anayasa Referandumu kesin olmayan sonuçlarının ortaya çıkmasıyla birlikte bir açıklama yaparak Türkiye'nin ilk sivil anayasası için önemli bir adım atıldığının altını çizdi. Başkan Keleş: "Yaklaşık bir buçuk ay boyunca vatandaşlarımıza anlattığımız, çalıştığımız referandumda yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı sistemi Türk Milletinin onayını almıştır. Artık Türkiye'de yepyeni bir sayfa açmanın heyecanını yaşıyoruz. Ülkemizin ilk sivil anayasasını milletin iradesi doğrultusunda hayata geçirmeye başladık. Ben inanıyorum ki gerek içerde gerek dışarıda Türkiye düşmanı tüm şer odaları 17 Nisan sabahına hüsranla uyandı. Türkiye üzerinde yapılan planlara karşı Aziz Türk Milleti gereken cevabı verdi. Artık Yeni Türkiye dediğimiz muasır medeniyetler seviyesine çıkışımızı çok daha hızlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Düzce'de de rekor bir oy oranı gördük. Tabii bu bizim için büyük bir gurur kaynağı. 16 Nisan'da iradesine sahip çıkan tüm hemşerilerime sevgi ve saygılarımı sunuyor, teşekkür ediyorum. Düzce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a olan inancını perçinlemiş yüzde 70,56'lık oy oranı ile Türkiye'nin bölgesinde birinci olmuştur. Referanduma katılan ve iradesini sandığa yansıtan tüm vatandaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
(AY)

17.04.2017 16:54:23 TSI
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