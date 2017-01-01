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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Bozüyük'te referandum sonuçlarının ardından coşkulu kutlama

17 Nisan 2017 Pazartesi, 16:47
Bozüyük'te referandum sonuçlarının ardından coşkulu kutlama
Bozüyük'te referandum sonuçlarının ardından coşkulu kutlama

(Fotoğraflı)

Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - 16 Nisan Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçları tüm yurtta olduğu gibi Bozüyük'te de coşku ile kutlandı.
Seçimler AK Parti ilçe binasında kurulan ekip tarafından dakika dakika takip edilirken, daha sonra Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve İlçe Başkanı Mesut Çetin açıklamada bulunarak tüm vatandaşları kutlamalar için Cumhuriyet Meydanı'na davet etti. İlk olarak Otogar önünde toplanan araçlar Bozüyük genelinde konvoy düzenleyerek sloganlar ve tezahüratlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na gelirken meydanda oldukça büyük bir kalabalık Başkan Bakıcı'yı bekledi. Başkan Bakıcı'nın alana gelmesi ile başlayan kutlamalarda coşku hat safhaya ulaştı. Başkan Fatih Bakıcı kutlamalara eşi ve çocukları ile birlikte katılırken vatandaşlara hitaben bir konuşma yaptı. Başkan Bakıcı konuşmasında "Bu teşkilatta yer alan sizlerle gurur duyuyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri Bozüyük'ün her mahallesine hizmet etmeye çalışıyoruz. Oyumuz az çıktı. Bizi desteklemediler. Referandumda düşük oy aldık diye herhangi bir şekilde bir kelime dahi kullanmadık, kullanmıyoruz. Önemli olan bu memlekete hizmet etmekse zaten memleketin her alanına hizmet götürüyoruz. Şunu iyi bilsinler ki hizmet demek AK Parti demek, AK Parti demek vatandaşın iradesi demek. Bugün de vatandaşın iradesi ortaya çıkmıştır. Birileri ötekileştirme yapmasın. Birilerinin şunu iyi anlaması gerekiyor. Milletinin iradesinin üstünde irade yoktur. Seçilen Cumhurbaşkanı hepimizin Cumhurbaşkanı olmuştur. Bundan sonra da onu Başkan yapmaya geldik, onu da Başkan yapacağız. Değerli Bozüyüklüler, şimdi birileri çıkıp şunu söyleyecek. Bozüyük'te hayır çıktı. Bilecik'te hayır çıktı. Ama Türkiye genelinde evet çıktı. Ben şunu söylüyorum ki hepimiz muhakkak şunu biliyoruz. Birileri sevinebilir ama Türkiye'de AK Parti'nin ne demek olduğunu bu akşam yine onlar da anlamıştır. Değerli Bozüyüklüler, bizler AK Partili olarak her mahallemizde ev toplantısında her ortamda buluşmaya çalıştık. Evet kelimesini söylemekten hiçbir zaman çekinmedik. Ama birileri siyasi parti görüşü farklı olmakla beraber evet demekten korkar oldu. Mahalle baskısını çok iyi hissettiler. Ama burada her alanda her zaman evet diyen tüm AK Partili gönüldaşlarımı canı gönülden kutluyorum. Allah hepinizden razı olsun. Yine söylediğimiz gibi hizmet açısından en önde yer almaktayız. 13 yıldır yapılmayanları son 4 yılda bu memlekete kazandırdık. Birlik, beraberlik olduğu sürece yine hizmetlerimiz her zaman devam edecek. Ama karalama siyasetini çok iyi yapan birileri bu saatten sonra da ötekileştirme siyasetini yine yapacaklardır. Biz AK Partiye gönül vermiş kişiler olarak, şu memlekette sayın Cumhurbaşkanımız, kurucu Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin yolunda hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugün ve diğer tüm seçimlerde bütün sandık başlarında görev alan, saat fark etmeksizin bütün vaktini orada harcayan tüm görevlilere, tüm vatandaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu zafer hepimizindir. Hep birlikte diyoruz ki güçlü bir gelecek için, güçlü bir Bozüyük için, güçlü bir Türkiye için hep birlikte Evet" dedi.
(FSİ-MET-Y)

17.04.2017 16:55:44 TSI
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