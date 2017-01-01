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Silopi'de zirai karantina için yeni hizmet binası

17 Nisan 2017 Pazartesi, 16:48
Silopi'de zirai karantina için yeni hizmet binası
Silopi'de zirai karantina için yeni hizmet binası

(Fotoğraflı)

Ayaz Müldür
ŞIRNAK (İHA)  Şırnak'ın Silopi ilçesinde Habur Sınır Kapısı'ndan yurt dışına giriş çıkışı yapılan gıdalar üzerinde incelemede bulunan Zirai Karantina İl Müdürlüğü için ilçe merkezinde yapılacak yeni hizmet binası için yer tahsisi yapıldı.
İl özel idare müdürlüğünce ödeneği sunulacak yer tahsisi için Şırnak Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu, Zirai Karantina İl Müdürü Talat Ayaz incelemede bulundu. İlçe Devlet Hastanesinin yanında yapılacak yeni bina da yurt dışına giriş çıkışları yapılacak gıda ve tarım ürünlerinin detaylı incelemesi yapıldıktan sonra piyasaya sürüleceği bildirildi.
(AYZ-MP-Y)

17.04.2017 16:57:11 TSI
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