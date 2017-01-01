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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Ortaca'da 200 kovan arı telef oldu

17 Nisan 2017 Pazartesi, 16:53
Ortaca'da 200 kovan arı telef oldu
Ortaca'da 200 kovan arı telef oldu

(Fotoğraflı)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Ortaca ilçesi Arıkbaşı Mahallesinde arıcılık yapan Mehmet ve Mustafa Aydın'ın toplam 200 kovan arısı telef oldu.
Arılarının telef olduğunu gören arıcılar durumu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü uzmanları inceleme başlatarak, kovanlardan numune aldı. Alınan numuneler İzmir'deki Bornova Araştırma Enstitüsüne gönderildi. Bal arılarının tarımsal ilaç kullanımı nedeni ile telef olduğunu iddia eden arıcılar kesin ölüm nedeninin belirlenmesini ve önlem alınmasını istedi.
Narenciye ve örtü altı üreticiliğinin yoğun olduğu bölgede tarımsal ilaç kullanıldığını aktaran arıcı Mustafa Aydın, "cumartesi günü akşam arılara baktım hiçbir sorun yoktu. Pazar sabahı ise hepsini telef olmuş halde buldum. 1 yıllık emeğimiz heba oldu. Yaklaşık 200 bin lira maddi zarara uğradık. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Şikayetçiyiz." diye konuştu.
Arı ve bitki üreticilerinin ilaçlama konusunda devamlı uyarıldığını söyleyen Ortaca İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Okan Bilgiç ise, ''Arılar, arı ürünlerinin üretimi yanında, bitkilerde tozlaşmayı sağlayarak meyve ve tohum oluşumuna da yardım ederler. Bu nedenle bal arılarının korunmasında arıcılarla birlikte bitki üreticilerine de görevler düşmektedir. Bu anlamda, arılarla çiçekler arasında milyonlarca yıldan beri var olan karşılıklı yarar ilişkisine dayanan işbirliği, bitki üreticisi ile arıcı arasında da sağlanmalıdır. Arıların ilaç uygulamalarının zararlı etkilerinden korunmasında arıcı ve bitki üreticisi tarafından alınabilecek önlemler vardır. Arıcılar, daha az risk taşıyan arılık yeri seçmelidir. Kolay taşınabilen, havalandırması iyi, gezici arıcılık için uygun kovanlar kullanmalıdır. Arılıkta suluk bulundurularak arıların tehlikeli olabilecek başka kaynaklardan su almaları en aza indirilmelidir. Bitki üreticileri ise, bir zorunluluk yoksa ilaçlamaları bitkilerin çiçeklenme dönemlerinde yapmamalıdırlar. Arılar için daha az tehlikeli olan ilaçlar seçilmelidir. Toz ilaçlar yerine sıvı ilaçlar tercih edilmelidir. İlaçlamalar arıların kovanda oldukları akşam saatlerinde yapılmalıdır. Ne zaman ilaçlama yapılacağı önceden çevredeki arıcılara bildirilmelidir'' dedi.
(CC-MB-Y)

17.04.2017 17:02:17 TSI
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