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İlçe Müftüsü Kaymakam Yılmaz'ı ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Hatice Karakaş

Kastamonu (İHA) - Pınarbaşı İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan, Pınarbaşı Kaymakamı Nebi Çanga ile Pınarbaşı Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz'ı ziyaret etti.

Pınarbaşı İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan, ziyaretlerde Hz. Muhammed (SAV)'i temsil eden kırmızı gül takdim ederek kendilerini hafta içerisinde yapılacak konferans ve diğer etkinliklere davet etti.

Pınarbaşı İlçe Müftüsü Koçhan ve beraberindekilere teşekkür eden Pınarbaşı Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, bu yılki ana temanın "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" olmasının bu günlerde çok anlamlı olduğunu belirterek, halkında bu haftayı önemine uygun olarak idrak edeceğini, birlikte ve kardeşçe yaşayabilme kavramının içeriğinin doldurulmasına şu günlerde çok ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Yılmaz, "Yapılan etkinlikler buna katkı sağlayacak. Dünya insanlığının kardeşliğine ve barışına katkı sağlamasını diliyorum" dedi.

Müftü Koçhan, ziyaret anısına Kaymakam Nebi Çanga ve Belediye Başkanı Yılmaz'a, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin (SAV) hayatını anlatan kitaplar hediye etti.

(Vİ-RFK-Y)



17.04.2017 17:06:17 TSI

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