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Çiftçiler adına ziraat odasına teşekkür ziyareti



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ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, referandumda verdiği desteklerden dolayı Haliliye kırsalındaki çiftçiler adına Ziraat Odasına teşekkür ziyaretinde bulundu.

Başkan Fevzi Demirkol'u, Ziraat Odası ziyaretinde oda başkanı Ahmet Eyyüpoğlu ve oda üyeleri karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi referandumunda Haliliye kırsalından gelen büyük destek dolayısıyla çiftçilere teşekkür etmek adına temsili olarak Ziraat Odasını ziyaret ettiklerini söyleyen Başkan Demirkol, evet yönündeki desteklerinden dolayı tüm çiftçilere ve vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Demirkol, "Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi halk oylamasıyla ilgili Haliliye seçmeni evet yönünde büyük bir destek sağlamıştır. Önceki zamanlarda olduğu gibi Haliliye yine farkını göstermiştir. Haliliye'de yaklaşık yüzde 75 kabul oyuyla evet oyuyla halk iradesini beyan etmiştir. Haliliye seçmeninin kırsaldaki desteği taktire şayandır. Kent merkezindeki desteklerde unutulmayacak ölçüdedir. Kırsaldaki çiftçilere, benimde mensubu olduğum Şanlıurfa Ziraat Odasını ziyaret ederek temsili manada teşekkürlerimizi ilettik. Bundan sonrasında da teşekkür ziyaretlerimizi devam ettireceğiz" dedi.

Oda Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu da, "Haliliye Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol, referandumdan sonra ilk olarak Ziraat Odasına teşekkür ziyareti yaptı. Bizde kendisine teşekkür ediyoruz. Bu başarı tüm Şanlıurfa'nın, Haliliye'nin başarısıdır" diye konuştu.

(Şİ-SD-Y)



17.04.2017 17:08:19 TSI

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