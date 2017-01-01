17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çiftçiler adına ziraat odasına teşekkür ziyareti

17 Nisan 2017 Pazartesi, 17:00
Çiftçiler adına ziraat odasına teşekkür ziyareti
Çiftçiler adına ziraat odasına teşekkür ziyareti

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, referandumda verdiği desteklerden dolayı Haliliye kırsalındaki çiftçiler adına Ziraat Odasına teşekkür ziyaretinde bulundu.
Başkan Fevzi Demirkol'u, Ziraat Odası ziyaretinde oda başkanı Ahmet Eyyüpoğlu ve oda üyeleri karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi referandumunda Haliliye kırsalından gelen büyük destek dolayısıyla çiftçilere teşekkür etmek adına temsili olarak Ziraat Odasını ziyaret ettiklerini söyleyen Başkan Demirkol, evet yönündeki desteklerinden dolayı tüm çiftçilere ve vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Demirkol, "Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi halk oylamasıyla ilgili Haliliye seçmeni evet yönünde büyük bir destek sağlamıştır. Önceki zamanlarda olduğu gibi Haliliye yine farkını göstermiştir. Haliliye'de yaklaşık yüzde 75 kabul oyuyla evet oyuyla halk iradesini beyan etmiştir. Haliliye seçmeninin kırsaldaki desteği taktire şayandır. Kent merkezindeki desteklerde unutulmayacak ölçüdedir. Kırsaldaki çiftçilere, benimde mensubu olduğum Şanlıurfa Ziraat Odasını ziyaret ederek temsili manada teşekkürlerimizi ilettik. Bundan sonrasında da teşekkür ziyaretlerimizi devam ettireceğiz" dedi.
Oda Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu da, "Haliliye Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol, referandumdan sonra ilk olarak Ziraat Odasına teşekkür ziyareti yaptı. Bizde kendisine teşekkür ediyoruz. Bu başarı tüm Şanlıurfa'nın, Haliliye'nin başarısıdır" diye konuştu.
(Şİ-SD-Y)

17.04.2017 17:08:19 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Biter:
YEREL

AK PARTİ HARRAN İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANI BİTER:
Suriye sınırında referandum sevinci
YEREL

SURİYE SINIRINDA REFERANDUM SEVİNCİ
Akçakale'de yüzde 95.22 sevinci
YEREL

AKÇAKALE'DE YÜZDE 95.22 SEVİNCİ
Harran'da &quot;evet&quot; tercihi sevinci
YEREL

HARRAN'DA "EVET" TERCİHİ SEVİNCİ
Şanlıurfa'da toplu taşımada yeni uygulama
YEREL

ŞANLIURFA'DA TOPLU TAŞIMADA YENİ UYGULAMA
Piazza'dan genç sanatçılara destek
YEREL

PİAZZA'DAN GENÇ SANATÇILARA DESTEK
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol açıklaması
YEREL

HALİLİYE BELEDİYE BAŞKANI FEVZİ DEMİRKOL AÇIKLAMASI
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin'den tarihi rekora teşekkür turu
YEREL

AK PARTİ ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ KEMALETTİN YILMAZTEKİN'DEN TARİHİ REKORA TEŞEKKÜR TURU
Harran'da &quot;evet&quot; coşkusu
YEREL

HARRAN'DA "EVET" COŞKUSU
Şanlıurfalılar referandum zaferini kutladı
YEREL

ŞANLIURFALILAR REFERANDUM ZAFERİNİ KUTLADI
Başkan Çiftçi'den tüm Şanlıurfa halkına teşekkür
YEREL

BAŞKAN ÇİFTÇİ'DEN TÜM ŞANLIURFA HALKINA TEŞEKKÜR
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik Ankara'ya gitti
YEREL

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI FARUK ÇELİK ANKARA'YA GİTTİ
Birecik yüzde 63.27 'evet' dedi
YEREL

BİRECİK YÜZDE 63.27 'EVET' DEDİ
Karşılaştırmalı analiz: Şanlıurfa
YEREL

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ: ŞANLIURFA

&quot;Türkiye yeni bir sürece girmiş bulunuyor&quot;
YEREL

"TÜRKİYE YENİ BİR SÜRECE GİRMİŞ BULUNUYOR"
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
Suruç'ta oy kullanma işlemi sürüyor
YEREL

SURUÇ'TA OY KULLANMA İŞLEMİ SÜRÜYOR
Şanlıurfa'da yaşlı ve engelliler sandığa sedyede götürüldü
YEREL

ŞANLIURFA'DA YAŞLI VE ENGELLİLER SANDIĞA SEDYEDE GÖTÜRÜLDÜ
Vali Tuna oyunu kullandı
YEREL

VALİ TUNA OYUNU KULLANDI
Göçerler oylarını kullanamadı
YEREL

GÖÇERLER OYLARINI KULLANAMADI
Bakan Faruk Çelik oyunu kullandı
YEREL

BAKAN FARUK ÇELİK OYUNU KULLANDI
Başkan Ekinci oyunu kırsal mahallede kullandı
YEREL

BAŞKAN EKİNCİ OYUNU KIRSAL MAHALLEDE KULLANDI
Milletvekili Fakıbaba oyunu Birecik'te kullandı
YEREL

MİLLETVEKİLİ FAKIBABA OYUNU BİRECİK'TE KULLANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Türk vatandaşları Rusya'nın uzak doğusuna vizesiz girebilecek
TURİZM

SÜRPRİZ GELİŞME! BİR BÖLGEYLE DAHA VİZELER KALKTI

 1
  • 2 Makyajsız hali olay oldu
  • 3 Nicki Minaj sosyal medyayı salladı!
  • 4 Hüdaverdi şimdi ne yapıyor? İşte son hali...