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Pazaryerili taekwondocu il birincisi oldu



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te yapılan "Yıldızlar Taekwondo İl Birinciliği" yarışmasında, Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Halk Eğitim Spor Kulübü ve Atatürk Ortaokulu sporcularından Eslem Eylül Kadıoğlu il birincisi oldu.

Yıldızlar İl Birinciliği yarışmalarına, merkez ve ilçelerden toplam 23 sporcu katıldı. Yarışmanın ikinciliğini Çağla Çakırbay, üçüncülüğünü ise Rümeysa Ellez kazandı. Bilecik spor salonunda yapılan yarışmalara, antrenör Deniz Kaya ve Bahadır Kanbek yönetiminde hazırlanan sporculardan birinci olan Eslem Eylül Kadıoğlu, Bilecik'i temsilen grup yarışmalarına katılacak.

(İC-MET-Y)



17.04.2017 17:09:07 TSI

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