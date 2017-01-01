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Besni'de kaymakamlık kupasında kuralar çekildi

17 Nisan 2017 Pazartesi, 17:00
Besni'de kaymakamlık kupasında kuralar çekildi
Besni'de kaymakamlık kupasında kuralar çekildi

(Fotoğraflı)

Ramazan Kuyu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçe Kaymakamlığı, Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Besni Kaymakamlığı Centilmenlik Kupası Futbol Turnuvası kura çekimi gerçekleştirildi.
Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen kura çekim törenine Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel ve takım yöneticileri katıldı. 8 grupta 504 sporcu ile toplam 28 takımın mücadele edeceği turnuva 19 Nisan Çarşamba günü start alacak. 35 dakikalık 2 devreden oynanacak olan turnuvanın Haziran ayı başlarında tamamlanması planlanıyor. Turnuvanın yarı final ve final maçları 40 dakikalık 2 devreden oynanacak. Turnuva Payamca Gap Spor ile Güney Spor arasında oynanacak maçla start alacak. Kura çekiminde konuşan Besni Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel, "Besni Kaymakamlığı Centilmenlik Kupası Futbol Turnuvasına 28 takım müracaat etti. Yapılan başvurular sonucunda 8 grup oluşturduk. Herkes kendi kurasını çekecek. Bütün takımlar maç gününde kimlikleri ile gelecek. Bir bedel karşılığında itiraz edebilirsiniz. Bedel konmasının sebebi, gereksiz itirazların önüne geçmektir. İtirazı belgelendirmek zorundasınız" dedi. Daha sonra konuşan Besni Kaymakamı Ahmet Gencer ise, "İlçede bir etkinlik olması, boş zamanımızda güzel bir turnuva ile güzel bir zaman geçirme düşüncesi ile bu turnuva düzenleniyor. Tüm takımlarımız ile birlikte centilmenlik, karşılıklı saygı içerisinde güzel bir oyun ahlakıyla turnuvamızı sonuçlandıralım istiyoruz. Futbolda muhakkak bir rekabet, şampiyon olma arzusu var. Ama bu hiçbir zaman kardeşliğin önüne geçmemeli. Nerde duracağımızı bilmemiz gerekiyor. 15 yıllık kaymakamım ve burası 7. ilçem. Gittiğim ilçelerde de benzer faaliyetlerde bulunduk. Maalesef birçoğu istenmeyen olaylar sebebi ile yarıda kaldı. Bu talep bize geldiği zaman ilk önce endişemi dile getirdim, burada olmaz dediler. Bu konuda takım kaptanlarımız oyuncularıyla ilk başta toplantılarını yapsınlar. Bu turnuvanın ruhuna, havasına gölge düşürecek hiçbir arkadaşı oynatmasınlar. Kendine hakim olamayan arkadaşlar varsa oynatmayın. Bu işe kalkıştığımızda arkadaşların bazıları yapmayalım dediler ama biz yapalım istedim. Hakemlerimiz profesyonel arkadaşlarımız, bu konuda tecrübeliler. Onların vereceği karara sonuna kadar saygı göstereceğiz. Sonuncu olalım fark etmez, önemli olan oynamak" ifadelerini kullandı.
(RK-SD-Y)

17.04.2017 17:09:10 TSI
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