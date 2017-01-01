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YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
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Kars'ta aranan 24 kişi yakalandı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 17:01
Kars'ta aranan 24 kişi yakalandı

KARS (İHA) - Kars'ta haklarında çeşitli suçlardan arama olan 14 kişi yakalandı. Yakalanan 14 kişiden 7'si tutuklandı.
Kars Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 10.04.2017-16.04.2017 tarihleri arasında yakalanması olan şahıslara yönelik yapılan çalışma yapıldı.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada haklarında çeşitli suçlardan aranması olan 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 kişiden 7'si ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, 7 kişi ise çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(IÇ-AT-Y)

17.04.2017 17:09:22 TSI
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