YEREL HABERLER / KARS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kars'ta aranan 24 kişi yakalandı

Kars'ta aranan 24 kişi yakalandı



KARS (İHA) - Kars'ta haklarında çeşitli suçlardan arama olan 14 kişi yakalandı. Yakalanan 14 kişiden 7'si tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 10.04.2017-16.04.2017 tarihleri arasında yakalanması olan şahıslara yönelik yapılan çalışma yapıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada haklarında çeşitli suçlardan aranması olan 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 kişiden 7'si ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, 7 kişi ise çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(IÇ-AT-Y)



17.04.2017 17:09:22 TSI

NNNN

