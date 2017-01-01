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AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Biter:

- "Harran kadını oyuna sahip çıktı"



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Türkiye genelinde evet oylarının lideri olan Şanlıurfa'nın Harran İlçesinin AK Parti Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, Harran'ın yine bir seçim klasiği yaşattığını belirterek, "Harran kendinden bekleneni yapıp bir tarih daha yazdı. Bu bir ilk değildi. Vatansever hemşehrilerimden de bunu bekliyorduk" dedi.

Sürpriz olmadı

Seçim sonuçlarının sürpriz olmadığını anımsatan Başkan Biter, yüzde 97.27 ile tarihi bir rekora imza atan Harran'da bir diğer güzelliğin ise seçimin son derece sağduyu içinde geçmesi olduğuna dikkati çekerek, "Sakin, huzur ortamında gerçekleşen seçimde sandıkları ziyaret ederken, demokrasi şölenine tanık olduk. Herkes birbirine saygı, sevgi ve hoşgörü içinde oyunu kullandı" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'ye duyurduk

Başta Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, milletvekilleri, parti teşkilatı ve vatansever Harran halkının yoğun emekleriyle alınan sonuçlarla Harran'ın adını bir kez daha Türkiye'ye duyurduğunu belirten Biter, "Başta kadınlarımız olmak üzere emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum" dedi.

Huriye Biter, Harran'da yüzde 100 evet sonucuna odaklandıklarını ancak, buna rağmen elde edilen başarının küçümsenecek bir rakam olmadığını belirterek, "Gönül isterdi ki yüzde 100 olsun ancak, bu iddiamızdan vaz geçmiş değiliz. Türkiye lideri olduk ancak, yüzde yüz hedefimiz için durmak yok yola devam" diye konuştu.

Hiçbir başarı tesadüf değil

Başkan Biter, hiçbir başarının tesadüf olmadığını, altında mutlaka emek ve özverinin olduğunu belirterek, Harranlı kadınlara da vatandaşlık görevini en iyi şekilde yerine getirdikleri için teşekkür etti. Biter, "Kadınlarımız oy kullanmanın vatana, millete borç ve görev olduğunun bilincinde hareket ettiler. Sabahın erken saatlerinden itibaren sandıkların yolunu tutan Harranlı kadınlarımızı yürekten kutluyor, hepsine ayrı ayrı sevgi ve sayılarımı sunuyorum" dedi.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Biter, artık Türkiye'nin krizlerle zaman kaybetmeyeceğini, istikrar ve güvenin verdiği moralle yatırımlarının artacağını, bürokrasinin ortadan kalkacağını, terörün sona ereceğini ve Türkiye'yi çok güzel günlerin beklediğini ifade ederek, "Türkiye çocuklarının geleceğini düşünerek oyunu kullanmıştır. Muhalefetin tüm olumsuz ve çarpıtma yorumlarına rağmen halkımız bunlara itibar etmemiştir. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

(Şİ-SD-Y)



17.04.2017 17:10:19 TSI

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