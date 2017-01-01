17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Biter:

17 Nisan 2017 Pazartesi, 17:02
AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Biter:
AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Biter:
- "Harran kadını oyuna sahip çıktı"

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Türkiye genelinde evet oylarının lideri olan Şanlıurfa'nın Harran İlçesinin AK Parti Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, Harran'ın yine bir seçim klasiği yaşattığını belirterek, "Harran kendinden bekleneni yapıp bir tarih daha yazdı. Bu bir ilk değildi. Vatansever hemşehrilerimden de bunu bekliyorduk" dedi.
Sürpriz olmadı
Seçim sonuçlarının sürpriz olmadığını anımsatan Başkan Biter, yüzde 97.27 ile tarihi bir rekora imza atan Harran'da bir diğer güzelliğin ise seçimin son derece sağduyu içinde geçmesi olduğuna dikkati çekerek, "Sakin, huzur ortamında gerçekleşen seçimde sandıkları ziyaret ederken, demokrasi şölenine tanık olduk. Herkes birbirine saygı, sevgi ve hoşgörü içinde oyunu kullandı" ifadelerine yer verdi.
Türkiye'ye duyurduk
Başta Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, milletvekilleri, parti teşkilatı ve vatansever Harran halkının yoğun emekleriyle alınan sonuçlarla Harran'ın adını bir kez daha Türkiye'ye duyurduğunu belirten Biter, "Başta kadınlarımız olmak üzere emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum" dedi.
Huriye Biter, Harran'da yüzde 100 evet sonucuna odaklandıklarını ancak, buna rağmen elde edilen başarının küçümsenecek bir rakam olmadığını belirterek, "Gönül isterdi ki yüzde 100 olsun ancak, bu iddiamızdan vaz geçmiş değiliz. Türkiye lideri olduk ancak, yüzde yüz hedefimiz için durmak yok yola devam" diye konuştu.
Hiçbir başarı tesadüf değil
Başkan Biter, hiçbir başarının tesadüf olmadığını, altında mutlaka emek ve özverinin olduğunu belirterek, Harranlı kadınlara da vatandaşlık görevini en iyi şekilde yerine getirdikleri için teşekkür etti. Biter, "Kadınlarımız oy kullanmanın vatana, millete borç ve görev olduğunun bilincinde hareket ettiler. Sabahın erken saatlerinden itibaren sandıkların yolunu tutan Harranlı kadınlarımızı yürekten kutluyor, hepsine ayrı ayrı sevgi ve sayılarımı sunuyorum" dedi.
Emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Biter, artık Türkiye'nin krizlerle zaman kaybetmeyeceğini, istikrar ve güvenin verdiği moralle yatırımlarının artacağını, bürokrasinin ortadan kalkacağını, terörün sona ereceğini ve Türkiye'yi çok güzel günlerin beklediğini ifade ederek, "Türkiye çocuklarının geleceğini düşünerek oyunu kullanmıştır. Muhalefetin tüm olumsuz ve çarpıtma yorumlarına rağmen halkımız bunlara itibar etmemiştir. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.
(Şİ-SD-Y)

17.04.2017 17:10:19 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Çiftçiler adına ziraat odasına teşekkür ziyareti
YEREL

ÇİFTÇİLER ADINA ZİRAAT ODASINA TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Suriye sınırında referandum sevinci
YEREL

SURİYE SINIRINDA REFERANDUM SEVİNCİ
Akçakale'de yüzde 95.22 sevinci
YEREL

AKÇAKALE'DE YÜZDE 95.22 SEVİNCİ
Harran'da &quot;evet&quot; tercihi sevinci
YEREL

HARRAN'DA "EVET" TERCİHİ SEVİNCİ
Şanlıurfa'da toplu taşımada yeni uygulama
YEREL

ŞANLIURFA'DA TOPLU TAŞIMADA YENİ UYGULAMA
Piazza'dan genç sanatçılara destek
YEREL

PİAZZA'DAN GENÇ SANATÇILARA DESTEK
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol açıklaması
YEREL

HALİLİYE BELEDİYE BAŞKANI FEVZİ DEMİRKOL AÇIKLAMASI
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin'den tarihi rekora teşekkür turu
YEREL

AK PARTİ ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ KEMALETTİN YILMAZTEKİN'DEN TARİHİ REKORA TEŞEKKÜR TURU
Harran'da &quot;evet&quot; coşkusu
YEREL

HARRAN'DA "EVET" COŞKUSU
Şanlıurfalılar referandum zaferini kutladı
YEREL

ŞANLIURFALILAR REFERANDUM ZAFERİNİ KUTLADI
Başkan Çiftçi'den tüm Şanlıurfa halkına teşekkür
YEREL

BAŞKAN ÇİFTÇİ'DEN TÜM ŞANLIURFA HALKINA TEŞEKKÜR
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik Ankara'ya gitti
YEREL

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI FARUK ÇELİK ANKARA'YA GİTTİ
Birecik yüzde 63.27 'evet' dedi
YEREL

BİRECİK YÜZDE 63.27 'EVET' DEDİ
Karşılaştırmalı analiz: Şanlıurfa
YEREL

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ: ŞANLIURFA

&quot;Türkiye yeni bir sürece girmiş bulunuyor&quot;
YEREL

"TÜRKİYE YENİ BİR SÜRECE GİRMİŞ BULUNUYOR"
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
Suruç'ta oy kullanma işlemi sürüyor
YEREL

SURUÇ'TA OY KULLANMA İŞLEMİ SÜRÜYOR
Şanlıurfa'da yaşlı ve engelliler sandığa sedyede götürüldü
YEREL

ŞANLIURFA'DA YAŞLI VE ENGELLİLER SANDIĞA SEDYEDE GÖTÜRÜLDÜ
Vali Tuna oyunu kullandı
YEREL

VALİ TUNA OYUNU KULLANDI
Göçerler oylarını kullanamadı
YEREL

GÖÇERLER OYLARINI KULLANAMADI
Bakan Faruk Çelik oyunu kullandı
YEREL

BAKAN FARUK ÇELİK OYUNU KULLANDI
Başkan Ekinci oyunu kırsal mahallede kullandı
YEREL

BAŞKAN EKİNCİ OYUNU KIRSAL MAHALLEDE KULLANDI
Milletvekili Fakıbaba oyunu Birecik'te kullandı
YEREL

MİLLETVEKİLİ FAKIBABA OYUNU BİRECİK'TE KULLANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Türk vatandaşları Rusya'nın uzak doğusuna vizesiz girebilecek
TURİZM

SÜRPRİZ GELİŞME! BİR BÖLGEYLE DAHA VİZELER KALKTI

 1
  • 2 Makyajsız hali olay oldu
  • 3 Nicki Minaj sosyal medyayı salladı!
  • 4 Hüdaverdi şimdi ne yapıyor? İşte son hali...