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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Öz; "Türkiye'nin önünde hiçbir engel kalmamıştır"

17 Nisan 2017 Pazartesi, 17:04
Öz; "Türkiye'nin önünde hiçbir engel kalmamıştır"
Öz; "Türkiye'nin önünde hiçbir engel kalmamıştır"
- Erzurum Evet tercihi ile gurur verdi


(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini de içeren Halk oylamasının yankıları sürüyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Erzurum'da ki oy patlaması partilileri sevince boğdu. Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, referandum süreci boyunca gece gündüz demeden çalışarak bu sonucu elde ettiklerini söyledi. Erzurum'un 30 büyükşehir içerisinde birinci olmasına da değinen İl Başkanı Öz, "Milleti, sistemin asli unsuru haline getiren söz konusu değişikliğe rekor bir oyla evet diyen değerli hemşerilerime yürekten teşekkür ediyorum. Göreve yeni başladığımız için kampanya boyunca zorlanacağımızı düşünsek de bizi bu zorlu yolda yalnız bırakmayan Erzurum halkının, teşkilat üyelerimizin, Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatının ve sivil toplum kuruluşlarımızın desteği bizi mutlu etmiştir. Erzurum'dan yükselen bu gür seda, Allah'ın izniyle güçlü Türkiye'nin habercisidir. Bu birlikteliklerin önümüzdeki dönemlerde de artarak sürmesi dileğiyle" şeklinde konuştu.
ÖZ; YENİ SİSTEM YENİ TÜRKİYE
Ak Parti iktidarıyla 14 yıldır elde edilen büyük dönüşümün 94 yıl sonra yeni bir yönetim sistemiyle zirve yapacağına işaret eden AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki Türkiye'nin yükselişinin önünde artık hiçbir engel kalmamıştır. Dün Evet oylarıyla ülkemizin geleceğine imza atan seçmenlerimiz sayesinde gelecek nesiller artık emin adımlarla yürüyebilirler. Türkiye Cumhuriyetinin bundan sonraki gayesi ekonomik anlamda dünyanın ilk sıralarına yerleşmek için çaba göstermektir. Vesayetçilerin engellemeleri yüzünden yıllarca darbelerle en az yüzyıl geriye götürülen ülkemiz bundan böyle hak ettiği konuma gelecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
ERZURUM GURUR VERDİ
Halk oylamasında yüzde 75'e yaklaşan oy oranı ile büyükşehirler içerisinde ilk sırayı alan Erzurum'un oylamadaki performansının gurur verici olduğunu söyleyen İl Başkanı Mehmet Emin Öz, bu tercihin olumlu yansımalarının yakın zamanda görüleceğine işaret etti. Yıllarca Ak Parti iktidarında yapılan yatırımlarla Erzurum'a verilen değerin gösterildiğini söyleyen Öz, "Cumhurbaşkanımızın Erzurum'a gösterdiği değer yapılan yatırımlarla görülebilir. Cazibe merkezleri teşvikleri ile Erzurum'da işsizliğin beli bükülecek ekonomik canlanma bariz şekilde kendini gösterecektir. Cumhurbaşkanımızın miting meydanında sözünü verdiği 2026 Kış olimpiyatlarıyla şehrimizin turizmde hak ettiği yere gelmesi içten bile değildir. Erzurum vefasını her zaman olduğu gibi bu defada göstermiştir. Vatan millet sevdasından bir ar olsun vazgeçmeyen Erzurum efradıyla ne kadar gurur duyulsa azdır" diye konuştu.
(ERZ-AT-Y)

17.04.2017 17:12:04 TSI
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