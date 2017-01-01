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CHP Milletvekili Tüzün, referandumu değerlendirdi



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Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, dün yapılanan referandumu değerlendirdi.

Parti binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan CHP Milletvekili Yaşar Tüzün, 11 Ekim 2016'da Meclis gündemine gelerek gündemini meşgul eden anayasa değişikliğini dün yapılan referandumla sonuçlandıramadıklarını iddia etti. Tüzün, "Çünkü bu geçici bir sonuçtur. Daha kesinleşinceye kadar önümüzde bir süreç vardır. Dün oyumu kullandıktan sonra yapmış olduğum röportajda da belirttiğim gibi Bilecik'teki seçmenlerimizin, vatandaşlarımızın büyük orada oy kullanacağını hatta Türkiye'de birinci olacağını ifade etmiştim. Dediğimiz gibi oldu. Türkiye ortalamasının çok üzerinde yüzde 90,51 oranıyla sandığa giderek 'hayır' diyen Bilecik halkını kutluyorum. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Bilecik halkının vatanperverliğini, demokrasiye, cumhuriyetin değerlerine bağlılığını anlatmak için kelimeler yetmez. Demokrasilerde kazanan, sandığa giderek oyunu kullanan tüm vatandaşlardır. Bu referandumun kazananı da milletimizdir" dedi.

Yapılan açıklamaya CHP Bilecik İl Başkanı Metin Yaşar, Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik İlçe Başkanı Gültekin Çalışkan, Gençlik Kolları Başkanı Deniz Esentürk ve partililer katıldı.

(CKT-DA-Y)



17.04.2017 17:12:57 TSI

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