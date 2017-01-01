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Havaya rast gele ateş eden şahıs tabancasıyla yakalandı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, havaya rast gele ateş eden şahıs tabancayla birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi MİT Lojmanları yakınlarında havaya rast gele ateş eden bir şahsın olduğu ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede harekete geçerek belirtilen bölgeye geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri havaya rast gele ateş eden M.E.A, isimli şahsı yakalayarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken şahsın üzerinde bulunan tabanca ise muhafaza altına alındı.

Öte yandan alkollü olduğu öğrenilen M.E.A'nın uyuşturucudan 5, hırsızlıktan 5, kesici alet taşımaktan 1 olmak üzere toplam 13 ayrı konudan emniyette kaydının olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(CK-SD-Y)



17.04.2017 17:13:10 TSI

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