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Siyasiler açılışta bir araya geldi



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya'da siyasiler AK Parti Battalgazi Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Özge Özpınar'ın yeni iş yerinin açılışında bir araya geldi.

Fuzuli Caddesinde faaliyete geçen 'Essence Wedding' Gelinlik mağazasının açılışına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Osman Güder, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan ile partililer ve davetliler katıldı. Açılışta konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Çok kıymetli Battalgazi gençlik kolları başkan yardımcıma bu dükkanın ömürlü olmasını uğurlu olmasını ve bereket bol rızık vermesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Genç kızların dünyalarını süsleyecek beyaz gelinlikleriyle, nişan kıyafetleriyle inşallah hayırlı güzel günlere hayatlara adım atacakları mekana gelecekler ve buradan kıyafetlerini alacaklar. Terör örgütlerine inat bu kadar ekonomik darbelere inat biz yatırım yapmaya açılış yapmaya devam ediyoruz. Allah utandırmasın annesine ve babasına kızımıza verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile iş yeri hizmete açıldı.

(CÖ-SD-Y)



17.04.2017 17:13:42 TSI

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