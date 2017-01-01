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16 Nisan referandumunun ardından

- MTSO Başkanı Erkoç:

- "Türkiye hedeflerine daha kararlı yürüyecek"



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MALATYA (İHA) - 16 Nisan referandum sonuçlarını değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, "Sandıktan çıkan 'evet' ile birlikte, Türkiye hedeflerine daha kararlı yürüyecek" dedi.

Başkan Erkoç, referandum sonuçlarının hayırlı olmasını temenni ederek, "Türkiye Anayasa değişikliğiyle ilgili referandumu büyük bir olgunluk, huzur ve demokratik toplumlara örnek teşkil edecek yüksek bir katılımla gerçekleştirmiştir. Anayasa değişikliği milletimiz tarafından kabul görmüştür. Referandum ile halkımız güçlü bir siyasi iktidar ve güçlü bir ekonomiden yana kararını verdi. İstikrar güvenin, güven ise yeni yatırımların ve ekonomideki büyümenin yolunu açacak. Karar mekanizmasının hızlı işlediği, yapısal reformların hayata geçirileceği yeni bir süreç başladı. Türkiye hedeflerine artık daha kararlı adımlarla yürüyecektir. Yeni Anayasa kalıcı bir güven ve istikrar ortamını tesis edecektir. Ekonomi, en önemli gündem maddelerimizden olmaya devam edecek. Bugünden sonra, işlerimize daha fazla odaklanacağız. Özel sektörümüz bundan sonra önünü daha rahat görebilecek, daha rahat risk alarak yatırım yapabilecektir. Çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

(BT-SD-Y)



17.04.2017 17:14:29 TSI

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