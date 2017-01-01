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TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Sergisi, ERÜ'de açıldı



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KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesinin ev sahipliğinde Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen TÜBİTAK 11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışmasına katılan projelerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Süleyman Demirel Spor Salonu'nda gerçekleştirilen sergi açılış törenine; Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Sebahattin Ünalan ile çok sayıda akademisyen, öğretmen ve öğrenci katıldı.

Etkinliğin açılış konuşması yapan TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Sebahattin Ünalan, "Yarışmamız Türkiye genelinde 12 bölgede düzenleniyor. Yarışmaya, Türkiye genelinden 7905 proje başvurusu yapıldı. Bu projelerden 395 tanesi de bizim bölgemizden yapıldı. 395 projeden 49 tane projeyi sergiye davet ettik. Burada projesi sergilenen bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz" dedi.

Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven ise konuşmasında, bilim ve teknolojinin gelişiminde gençlerin rolüne değindi.

Rektör Güven, "Ülkemiz büyük bir ülke olma yolunda hızla ilerliyor ve bunda en önemli lokomotif bilim ve teknoloji. Bilim ve teknoloji de bilim adamlarıyla gelişir. Sizler bu yaşta, ortaokul seviyesinde, bu yoldaki kabiliyetini gösterdiniz. Sizden en büyük isteğimiz bundan sonraki hayatınızda başarınızı devam ettirmeniz ve ülke geleceğine katkı sağlamanız. Sizler bu ülkeyi daha ileriye taşıyacaksınız. Hepinizi tebrik ediyor ve başarılar diliyorum" diye konuştu.

Etkinlikte, Kayseri, Kırşehir, Sivas, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Aksaray illerinden katılan 76 öğrencinin, matematik, fizik, kimya ve biyoloji dallarında hazırladığı projeler sergileniyor.

(SK)



17.04.2017 17:15:00 TSI

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