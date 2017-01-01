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SMMMO'dan "Kurumlar Vergisi Beyannamesi" semineri

17 Nisan 2017 Pazartesi, 17:07
SMMMO'dan "Kurumlar Vergisi Beyannamesi" semineri
SMMMO'dan "Kurumlar Vergisi Beyannamesi" semineri

(Fotoğraflı)

Murat Dalgın
VAN (İHA) - Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından 'Kurumlar Vergisi Beyannamesi' konulu bir seminer düzenledi.
SMMMO konferans salonunda İstanbul Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası eğitmenlerinden Alp Aktaş tarafından verilen seminere, Van SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahin, muhasebeciler ve mali müşavirler katıldı. Burada açıklamalarda bulunan İbrahim Şahin, nisan ayına yoğun bir gündem ile girdiklerini belirterek, "Bu kapsamda gelirler vergisi beyannamelerimizi tamamlayıp, kurumlar vergisi beyannamelerimizi hazırlamaya başladık. Bunun yanı sıra müşterilerimizin kredi başvurularıyla daha farklı çalışmalarımızı da hayata geçirdik. Mesleğimizde birçok alanda hizmet vermenin yanı sıra, işletme danışmanlığı da yaptık. Bu resme bakıldığında, bizlerin defter tutma üzerinden geliştirilen işlerimizin artık danışmanlık faaliyetine dönüştüğünü görmekteyiz. Bu arda mesleğimizin geleceği danışmanlık ve denetime doğru yol aldığını da görmekteyiz. Bu ay da eğitimlerimizle meslektaşlarımız ve stajyerlerimizin yanındayız" dedi.

"Muhasebede artık dijitalleşme zamanıdır"
Mesleklerinin dijitalleşmeye doğru gittiğini anlatan Şahin, "Bu nedenle bizlerin de dijitalleşmeye hazır olmamız gerekir. Kağıtların yerine barkot ve kare kotların hakim olduğu bir dönemin geldiğinin farkında olmalıyız. Mesleğimiz, dijitalleşmeye yıllar önce başladı ve bu süreç hızla devam etmektedir. Önümüzdeki süreçte beyannamelerin tümünün otomatik bankacılık sisteminin muhasebeye tam entegre olduğu tasdik ve onay gibi konuların elektronik hale dönüştüğü ve bilgisayar başında şirketlerin kurulacağı dönemler çok da uzak değildir. Dolayısıyla artık muhasebede dijitalleşme zamanıdır. Mesleğimiz ve hizmet alanlarımız bu anlamda giderek gelişiyor ve bizlere olan beklentiler de bu anlamda artıyor" şeklinde konuştu.

"Mücbir sebep hali devam ediyor"
Kentte 2011 yılında yaşanan depremlerden kaynaklı 'Mücbir Sebep' halinin devam ettiğini hatırlata Şahin, "Ne zaman sonlandırılacağı konusunda da henüz bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak bizler meslek mensupları olarak 'Mücbir Sebep' hali yokmuş gibi işlerimizi yapıyor ve yapmaya da devem ediyoruz. Bu süre fazlasıyla uzadı. İlimizdeki mükellef sayısına baktığımızda kayıt dışı mükellefin çok olduğu görülmektedir. Meslek camiası olarak kayıt dışıcılığa karşı olduğumuzu ve ilimizde 'Mücbir Sebep' halinin bir an önce kaldırılmasını talep ediyor. Ülkemizde yapılan referandum sonucunun iyi okunarak, ülkemiz demokratik kazanımlarının çıtasının yükseltilmesini umut ediyoruz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından İstanbul Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası eğitmenlerinden Alp Aktaş, 'Kurumlar Vergisi Beyannamesi' konulu seminer verdi.
(MD-MSA-Y)

17.04.2017 17:16:03 TSI
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