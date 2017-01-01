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Kızılaydan, Vali Arslantaş'a kan bağışı desteği için teşekkür plaketi

17 Nisan 2017 Pazartesi, 17:09
Kızılaydan, Vali Arslantaş'a kan bağışı desteği için teşekkür plaketi
Kızılaydan, Vali Arslantaş'a kan bağışı desteği için teşekkür plaketi

(Fotoğraflı)

Abdullah Aslan
ERZİNCAN (İHA) - Türk Kızılayı Şube Başkanı Halim Ferit Bayata ve Türk Kızılayı Erzincan Kan Merkezi Şube Başkanı Dr. Mesut İlter, Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ı makamında ziyaret ettiler.
Gerçekleştirilen ziyarette Türk Kızılayı Şube Başkanı Halim Ferit Bayata ve Türk Kızılayı Erzincan Kan Merkezi Şube Başkanı Dr. Mesut İlter, Kızılayın Erzincan da yürütmüş olduğu çalışmalara ilişkin Vali Ali Arslantaş'a bilgi vererek, Vali Arslantaş'ın kan bağışı kampanyasına verdikleri desteklerden dolayı ise kendilerine plaket takdim ettiler.
Erzincan Valisi Ali Arslantaş, kanın sürekli ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, herkesi kan vermeye davet etti.
Kan bağışı konusunda duyarlı olunmadığı takdirde telafisi mümkün olmayan kayıplar ve acılar yaşanabileceğini kaydeden Vali Arslantaş, bir insanın hayatını kurtarmanın tüm insanlığı kurtarmakla eşdeğer olduğunu söyledi.
Türk Kızılayı Erzincan Kan Merkezi Şube Başkanı Dr. Mesut İlter ise gönüllü ve sürekli kan bağışı anlayışını, toplumun her kesimine yayıcı, eğitsel ve uygulamaya dönük faaliyetlerde bulunma adına çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, gönüllü kan bağışçıları sayesinde milyonlarca insanın yaşama yeniden tutunduğunu kaydetti.
(AA-AT-Y)

17.04.2017 17:16:59 TSI
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