17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Müftü Örnek'ten anlamlı ziyaret

17 Nisan 2017 Pazartesi, 17:16
Müftü Örnek'ten anlamlı ziyaret
Müftü Örnek'ten anlamlı ziyaret

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Gebze İlçe Müftüsü Orhan Örnek, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'i makamında ziyaret etti.
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'e Kutlu Doğum Haftasının simgesi olan gül hediye eden Müftü Örnek, Kutlu Doğum Haftasının tüm İslam alemi için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Müftü Örnek, 24 Nisan Pazartesi günü saat 14:00'de Gebze Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" temalı programa Başkan Köşker'i davet etti.
Ziyaretten ve davetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Köşker, "Çok şükür Allah'a Kutlu Doğumun 1446 yıl dönümünü kutlamak nasip oldu. Kutlu Doğum Haftasının Gebze'mize, Kocaeli'mize, Türkiye'ye, tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum. Peygamber Efendimizi anlamaya, anlatmaya yönelik çalışmalarınız için sizleri kutluyorum" dedi.
(RFK-Y)

17.04.2017 17:24:52 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başiskele'nin duvarlarına dekoratif düzenleme yapılıyor
YEREL

BAŞİSKELE'NİN DUVARLARINA DEKORATİF DÜZENLEME YAPILIYOR
Başiskele Kapalı Semt Pazarlarına yakın zamanda kavuşuyor
YEREL

BAŞİSKELE KAPALI SEMT PAZARLARINA YAKIN ZAMANDA KAVUŞUYOR
Bahçecik Semt Konağı açılışa hazırlanıyor
YEREL

BAHÇECİK SEMT KONAĞI AÇILIŞA HAZIRLANIYOR
41 ülkeden 1000 çocuk Kocaeli'de buluşacak
YEREL

41 ÜLKEDEN 1000 ÇOCUK KOCAELİ'DE BULUŞACAK
&quot;Dünyanın çocukları&quot; Kocaelilere misafir olacak
YEREL

"DÜNYANIN ÇOCUKLARI" KOCAELİLERE MİSAFİR OLACAK
Başkan Köşker, referandumu değerlendirdi:
YEREL

BAŞKAN KÖŞKER, REFERANDUMU DEĞERLENDİRDİ:
Darıca güçlü Türkiye'ye evet dedi
YEREL

DARICA GÜÇLÜ TÜRKİYE'YE EVET DEDİ
İzmit gençliğine yeni gençlik merkezleri
YEREL

İZMİT GENÇLİĞİNE YENİ GENÇLİK MERKEZLERİ
Pembe Köşk gösterişli günlerine geri dönüyor
YEREL

PEMBE KÖŞK GÖSTERİŞLİ GÜNLERİNE GERİ DÖNÜYOR
İş gücü istatistikleri
YEREL

İŞ GÜCÜ İSTATİSTİKLERİ
İzmit'teki parklarda bakım onarım çalışmaları yapıldı
YEREL

İZMİT'TEKİ PARKLARDA BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI YAPILDI
Kocaeli'de kültür sanat
YEREL

KOCAELİ'DE KÜLTÜR SANAT
İzmit Belediyesi asansörleri kontrol ediyor
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ ASANSÖRLERİ KONTROL EDİYOR
Milli Savunma Bakanı Işık:
YEREL

MİLLİ SAVUNMA BAKANI IŞIK:
Karşılaştırmalı analiz: Kocaeli
YEREL

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ: KOCAELİ
Kocaeli'de trafik kazası: 5 yaralı
YEREL

KOCAELİ'DE TRAFİK KAZASI: 5 YARALI
Kandıra'da iş yeri yangını
YEREL

KANDIRA'DA İŞ YERİ YANGINI
85 yaşındaki emekli öğretmen sandık başına koştu
YEREL

85 YAŞINDAKİ EMEKLİ ÖĞRETMEN SANDIK BAŞINA KOŞTU
Başkan Doğan oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN DOĞAN OYUNU KULLANDI
Başkan Karabacak oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN KARABACAK OYUNU KULLANDI
Başkan Köşker oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN KÖŞKER OYUNU KULLANDI
Oy kullanmaya protez bacaklarıyla geldi
YEREL

OY KULLANMAYA PROTEZ BACAKLARIYLA GELDİ
İzmit'te alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor
YEREL

İZMİT'TE ALT VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İzmit'te parklara zarar veriliyor
YEREL

İZMİT'TE PARKLARA ZARAR VERİLİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Türk vatandaşları Rusya'nın uzak doğusuna vizesiz girebilecek
TURİZM

SÜRPRİZ GELİŞME! BİR BÖLGEYLE DAHA VİZELER KALKTI

 1
  • 2 Makyajsız hali olay oldu
  • 3 Nicki Minaj sosyal medyayı salladı!
  • 4 Hüdaverdi şimdi ne yapıyor? İşte son hali...